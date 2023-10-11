Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят

Как сказать привет по-собачьи и как понимать желания четвероногого друга - Главред собрал интересные факты.

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Как будет Привет собачьим языком / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Какие слова знают собаки и как с ними общаться - многие хотят лучше понимать домашних любимцев и их желания. Каждое движение собаки означает определенную эмоцию или желание.

Дрессировщица собак Виктория Кунаковская в своем блоге в Instagram поделилась, что собаки очень часто возбуждаются при встрече со своими владельцами, но чтобы понимать желание собак в такой момент, стоит работать с ними и обучать.

Как собака говорит спасибо

Собаки говорят "спасибо" с собачьей нежностью. По большей части собаки проявляют свои эмоции через движения: поцелуи, объятия, трение о хозяина.

Собаки в знак благодарности хозяину, защищают его от незнакомцев. Домашние любимцы так демонстрируют свою верность и признательность.

Если собака вас встречает у двери, то это признак невероятной благодарности. Домашний пушистик подбегает к вам, активно виляет хвостом и протягивает голову - так он приветствует вас дома и ждет объятий.

Часто собаки зевают и потягиваются рядом с вами - это означает, что четвероногий друг чувствует с вами эмоциональную близость и состояние безопасности.

Как будет привет на собачьем языке: как себя вести

Прежде всего, чтобы начать "общение" с собакой, то стоит подождать, пока собака сама подойдет к вам и в комфортном ей темпе, не стоит торопить ее. Стоит следовать определенным советам, чтобы установить контакт с собакой.

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Не важно, ваша это собака или чужая, однако стоит помнить, что действия должны быть взаимны. Иногда питомец может не радоваться вам так же как и вы, так что уважайте это.

Если вы хотите подойти к собаке сами, то не надо быстро подбегать к ней. Такими резкими движениями вы можете спугнуть собаку, или даже вызвать агрессию. Двигайтесь медленно и слегка наклоните голову в сторону и вниз.

Нависать над собаками - плохая идея. Лучше стоит сесть, или повернуться боком и дать обнюхать себя. Никогда не тяните руки к собачьему лицу, потому что она может не понимать ваши движения.

Не надо сразу обнимать собаку, даже, если она мило выглядит. Большинство собак не любят такие вещи, но терпят.

С собаками стоит вести себя тихо и неторопливо. Не надо размахивать руками и выкрикивать эмоционально "Какая красивая собака!". Действительно, есть собаки, которых зашкаливает окситоцин, но они в этом виноваты.

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