Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят

Какие слова знают собаки и как с ними общаться - многие хотят лучше понимать домашних любимцев и их желания. Каждое движение собаки означает определенную эмоцию или желание.
Дрессировщица собак Виктория Кунаковская в своем блоге в Instagram поделилась, что собаки очень часто возбуждаются при встрече со своими владельцами, но чтобы понимать желание собак в такой момент, стоит работать с ними и обучать.
Как собака говорит спасибо
- Собаки говорят "спасибо" с собачьей нежностью. По большей части собаки проявляют свои эмоции через движения: поцелуи, объятия, трение о хозяина.
- Собаки в знак благодарности хозяину, защищают его от незнакомцев. Домашние любимцы так демонстрируют свою верность и признательность.
- Если собака вас встречает у двери, то это признак невероятной благодарности. Домашний пушистик подбегает к вам, активно виляет хвостом и протягивает голову - так он приветствует вас дома и ждет объятий.
- Часто собаки зевают и потягиваются рядом с вами - это означает, что четвероногий друг чувствует с вами эмоциональную близость и состояние безопасности.
Как будет привет на собачьем языке: как себя вести
Прежде всего, чтобы начать "общение" с собакой, то стоит подождать, пока собака сама подойдет к вам и в комфортном ей темпе, не стоит торопить ее. Стоит следовать определенным советам, чтобы установить контакт с собакой.
Не важно, ваша это собака или чужая, однако стоит помнить, что действия должны быть взаимны. Иногда питомец может не радоваться вам так же как и вы, так что уважайте это.
- Если вы хотите подойти к собаке сами, то не надо быстро подбегать к ней. Такими резкими движениями вы можете спугнуть собаку, или даже вызвать агрессию. Двигайтесь медленно и слегка наклоните голову в сторону и вниз.
- Нависать над собаками - плохая идея. Лучше стоит сесть, или повернуться боком и дать обнюхать себя. Никогда не тяните руки к собачьему лицу, потому что она может не понимать ваши движения.
- Не надо сразу обнимать собаку, даже, если она мило выглядит. Большинство собак не любят такие вещи, но терпят.
- С собаками стоит вести себя тихо и неторопливо. Не надо размахивать руками и выкрикивать эмоционально "Какая красивая собака!". Действительно, есть собаки, которых зашкаливает окситоцин, но они в этом виноваты.
Больше интересных новостей:
- Чем можно заразиться от собаки: почему животное нельзя пускать на диван
- Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение
- Как научить собаку давать лапу: вы будете поражены результатом