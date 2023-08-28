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Почему кошки и собаки – не "домашні тварини": Авраменко назвал распространенную ошибку

Алёна Воронина
28 августа 2023, 14:56 обновлено 28 августа, 15:17
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"Домашніми" могут быть тапочки или дела, но не животные, отметил языковед.
Александр Авраменко, украинский язык
Почему кошки и собаки – не "домашні тварини"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Большинство из нас привыкло говорить на кошек, собачек и других животных, которые живут с нами в одном доме, "домашні тварини". Но на самом деле называть их так неправильно – стоит применять другое словосочетание.

Известный украинский учитель языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем тут ошибка и как говорить правильно.

"Сегодня предлагаю выяснить, как правильно называть животных, живущих вместе с нами в доме или квартире. Скажем, кошка или собака – "домашня" или "свійська тварина"?", – отметил языковед.

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Он объяснил, что животных, живущих при людях, правильно называть "свійськими", а не "домашніми".

"И кот, и собака, и утка, и курица – это "свійські тварини". А "домашній" – это тот, что касается дома и вещей в нем. "Домашніми" могут быть тапочки, также "домашні завдання" или "домашні справи", – подытожил Авраменко.

Украинский язык, Александр Авраменко
Кошки, собаки, утки, куры и т. д. – "свійські тварини"/ скрін

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал. Мы так привыкли к этому слову, что кажется, что оно существует сотни лет. На самом же деле оно появилось относительно недавно.

Также ранее Авраменко пояснил, что на самом деле означает слово "наразі". Не всем известно, какое значение на самом деле прячет в себе это довольно распространенное слово.

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