Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

Часто может возникнуть дилемма, в каких именно случаях использовать слово "наразі" и что оно означает. Из-за незнания точного значения этого слова нередко оно используется неправильно.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил точное значение этого слова.
"Откроем словарь, читаем: "наразі" означает пока, сейчас", – отметил языковед.
В то же время он отметил, что это слово является диалектом и оно встречается в речи украинцев не во всех уголках нашего государства.
"Это слово диалектное, оно распространено в западной части нашей страны. Однако в последнее время его полюбили журналисты и начали широко использовать в средствах массовой информации", – сказал Авраменко.
Языковед также подчеркнул, что наречие "наразі" пишется вместе.
"И несколько слов о соединение слов "на часі". Его надо писать отдельно. Это фразеологизм, означающий важный или необходимый в данный момент. Например, "проблема вирубування карпатських лісів зараз на часі", – добавил Авраменко.
Ранее языковед рассказал почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно. Суржик преследует нас очень часто, но не все знают, какими украинскими соответствиями нужно заменить такие слова.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "їхати в авто" или "в авті". В то же время мы нередко неправильно употребляем слово "пальто", ведь не все знают, на самом ли деле можно его отменять.
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