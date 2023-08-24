Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

Не всем известно, какое значение на самом деле прячет в себе это довольно распространенное слово.

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Авраменко объяснил, что на самом деле означает слово "наразі"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто может возникнуть дилемма, в каких именно случаях использовать слово "наразі" и что оно означает. Из-за незнания точного значения этого слова нередко оно используется неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил точное значение этого слова.

"Откроем словарь, читаем: "наразі" означает пока, сейчас", – отметил языковед.

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В то же время он отметил, что это слово является диалектом и оно встречается в речи украинцев не во всех уголках нашего государства.

"Это слово диалектное, оно распространено в западной части нашей страны. Однако в последнее время его полюбили журналисты и начали широко использовать в средствах массовой информации", – сказал Авраменко.

Языковед также подчеркнул, что наречие "наразі" пишется вместе.

"И несколько слов о соединение слов "на часі". Его надо писать отдельно. Это фразеологизм, означающий важный или необходимый в данный момент. Например, "проблема вирубування карпатських лісів зараз на часі", – добавил Авраменко.

Ранее языковед рассказал почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно. Суржик преследует нас очень часто, но не все знают, какими украинскими соответствиями нужно заменить такие слова.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Также ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "їхати в авто" или "в авті". В то же время мы нередко неправильно употребляем слово "пальто", ведь не все знают, на самом ли деле можно его отменять.

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