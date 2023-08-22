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Загадка с невероятным ответом: нужно найти спрятанный перец чили

Алёна Воронина
22 августа 2023, 15:20
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Жгучий плод хорошо замаскировался на тарелке с овощами и бобовыми, найти его нужно всего за 10 секунд.
Оптическая иллюстрация, перец чили
Нужно найти спрятанный перец чили за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Unsplash

Решение загадок и работа над оптическими иллюзиями тренируют мозг и помогают улучшить умственные способности. Особенно хорошо тренируется внимательность и наблюдательность, когда нужно найти какие-то спрятанные предметы. Следующая оптическая иллюзия заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти перец чили на тарелке с овощами и бобовыми.

На разгадывание загадки дается всего 10 секунд, пишет Fresherslive. Придется хорошенько потрудиться, чтобы справиться с задачей.

На фото изображена полная тарелка, на которой мы видим порезанные на кусочки и целые овощи, зелень, а также бобовые. Но такая сытная тарелочка скрывает в себе один "сюрприз" – где-то там спрятался перец чили, заметить который почти невозможно.

видео дня

Загадка покорится только самым внимательным, ведь увидеть то, что так хорошо спрятано, удастся не каждому.

Стоит очень старательно осмотреть тарелку, присматриваясь ко всему ее содержимому. Также стоит помнить, что в оптических иллюзиях не всё является таким, каким выглядит на первый взгляд. Присмотревшись, можно понять, что мы неправильно воспринимали определенные вещи.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность.

Оптическая иллюзия
Нужно найти спрятанный перец чили за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти перец чили на рисунке, даем небольшую подсказку – поищите там, где расположены листики салата.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Перец чили спрятался на листьях салата/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти питона на берегу океана всего за 15 секунд. Змея очень хорошо спряталась, и заметить ее сможет не каждый. Успех улыбнется лишь единицам.

Также ранее мы рассказывали о загадке, которую осилят лишь единицы – нужно найти пчелу среди цветов. Пчела спряталась среди белых хризантем, и найти ее будет непросто. К тому же это нужно сделать всего за 12 секунд.

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