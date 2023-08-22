Загадка с невероятным ответом: нужно найти спрятанный перец чили

Жгучий плод хорошо замаскировался на тарелке с овощами и бобовыми, найти его нужно всего за 10 секунд.

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Нужно найти спрятанный перец чили за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Unsplash

Решение загадок и работа над оптическими иллюзиями тренируют мозг и помогают улучшить умственные способности. Особенно хорошо тренируется внимательность и наблюдательность, когда нужно найти какие-то спрятанные предметы. Следующая оптическая иллюзия заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти перец чили на тарелке с овощами и бобовыми.

На разгадывание загадки дается всего 10 секунд, пишет Fresherslive. Придется хорошенько потрудиться, чтобы справиться с задачей.

На фото изображена полная тарелка, на которой мы видим порезанные на кусочки и целые овощи, зелень, а также бобовые. Но такая сытная тарелочка скрывает в себе один "сюрприз" – где-то там спрятался перец чили, заметить который почти невозможно.

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Загадка покорится только самым внимательным, ведь увидеть то, что так хорошо спрятано, удастся не каждому.

Стоит очень старательно осмотреть тарелку, присматриваясь ко всему ее содержимому. Также стоит помнить, что в оптических иллюзиях не всё является таким, каким выглядит на первый взгляд. Присмотревшись, можно понять, что мы неправильно воспринимали определенные вещи.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти спрятанный перец чили за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти перец чили на рисунке, даем небольшую подсказку – поищите там, где расположены листики салата.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Перец чили спрятался на листьях салата/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти питона на берегу океана всего за 15 секунд. Змея очень хорошо спряталась, и заметить ее сможет не каждый. Успех улыбнется лишь единицам.

Также ранее мы рассказывали о загадке, которую осилят лишь единицы – нужно найти пчелу среди цветов. Пчела спряталась среди белых хризантем, и найти ее будет непросто. К тому же это нужно сделать всего за 12 секунд.

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