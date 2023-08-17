Загадка, которую осилят лишь единицы: не все смогут найти пчелу среди цветов

Пчела спряталась среди белых хризантем, и найти ее будет непросто. К тому же это нужно сделать всего за 12 секунд.

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Нужно найти пчелу среди цветов за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Unsplash

Головоломки и оптические иллюзии тренируют мозг и улучшают умственные способности. Особенно заметным эффект может быть в том случае, если такие загадки разгадывать ежедневно или как можно чаще. Следующая оптическая иллюзия заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти пчелу на картинке с цветами.

На выполнение задания дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Такое ограниченное количество времени выбрано не зря, ведь только жесткие временные рамки помогут проверить, насколько у вас быстрая реакция и насколько вы внимательный человек.

Используйте секундомер или таймер, чтобы засечь точное количество времени, которое вы потратите на задание, и приступайте к его выполнению.

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На картинке мы видим белые хризантемы. Казалось бы, что кроме цветов на фото больше ничего нет, но это не так – где-то там спряталась пчела, и найти ее смогут лишь самые внимательные.

Попробуйте испытать удачу и окинуть глазом сразу всю картинку – вдруг вы сможете сразу увидеть насекомое. Если такой трюк не принес результата, просматривайте картинку частями, осматривая каждый закуток.

Не стоит расстраиваться, если вам не удается уложиться в предложенное время. Просто продолжайте поиски, несмотря на то, сколько времени на это уйдет.

Нужно найти пчелу среди цветов за 12 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти пчелу, даем небольшую подсказку – обратите внимание на часть картинки ближе к левому верхнему углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Пчела спряталась ближе к левому верхнему краю/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти скрытую девушку на картинке. Большое количество предметов на рисунке будет отвлекать так сильно, что придется хорошенько напрячься для выполнения этой задачи.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с подвохом, в которой нужно найти лису в зарослях за 8 секунд. Заметить животное среди густых деревьев в лесу – задача непростая.

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