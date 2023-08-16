Как правильно говорить – "пробка", "затор" или "корок" на дороге: Авраменко дал ответ

Часто в речи эти слова путают или считают синонимами, хотя это не так.

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Авраменко объяснил, как правильно говорить – "пробка", "затор" или "корок" на дороге/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если вы едете на работу в собственном авто или в общественном транспорте и из-за большого количества автомобилей на дороге не успеваете добраться вовремя, как будет правильно назвать ситуацию, в которой вы оказались? Часто украинцы употребляют одно из трех слов – "пробка", "затор" или "корок" на дороге. Однако не все знают, какое из этих слов использовать правильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно говорить в такой ситуации, и какие два слова в этом случае использовать неправильно.

"Как правильно говорить – "дорожня пробка", "затор" или "дорожній корок"? Открываем словарь и читаем. Пробка имеет три значения: первое – кора пробкового дуба, которую используют для различных нужд; второе значение – затычка для бутылки из коры упомянутого дерева; третье – то же самое, что и каблук", – объяснил языковед.

Авраменко рассказал, что затычки различного назначения также называют "пробкою", а скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению, называется "затором". Это основное значение слова.

"Итак, правильно сказать "затор на дорогах". А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом значении, но тогда оно будет переносным, а это значит, что его можно использовать либо в устной, либо в художественной речи. А в новостях, на радио или в документах желательно употреблять словосочетание "дорожній затор" или "затор на дорозі", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "пробка", "затор" или "корок" на дороге:

Ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя употреблять слово "купляти". Некоторые слова так прочно вросли в нашу ежедневную речь, что мы даже не догадываемся, что употреблять их нельзя.

Также ранее Авраменко пояснил, почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток". Такую ошибку можно часто встретить не только в разговоре со многими людьми, но и во внешней рекламе.

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