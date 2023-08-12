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Что означают слова "чепурний" и "ґречний": языковед ошарашил ответом

Алёна Воронина
12 августа 2023, 06:25
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Некоторые украинские слова часто ошибочно употребляются не в том значении, которое они на самом деле имеют.
Александр Авраменко, украинский язык
Авраменко объяснил, что означают слова "чепурний", "ґречний" и "помисливий"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Многие украинские слова в речи многих людей употребляются не в том значении, которое можно найти в словарях. К таким, которые часто используют неправильно, относятся и слова "чепурний", "ґречний" и "помисливий".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что на самом деле означают эти слова.

Языковед отметил, что слово "помисливий" на самом деле означает "недовірливий", хотя многие могут и не догадываться о таком его значении.

Слово "чепурний" также многие воспринимают неверно.

"Многие думают, что "чепурний" – это красивый. Но на самом деле "чепурний" – это тот, кто за собой ухаживает, следит. Итак, это опрятный", – объяснил Авраменко.

"Ґречний" – означает вежливый, подчеркнул языковед. Он добавил, что правильно говорить не "гречний", а именно "ґречний", с буквой "ґ".

"Вот и всё. В заключение только добавлю – давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означают слова "чепурний", "ґречний" и "помисливий":

Ранее языковед Авраменко объяснил, что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить. Часто мы употребляем такую фразу, даже не понимая, что в украинском языке ее лучше заменить правильными и более благозвучными фразами.

Также ранее Авраменко объяснил, как перевести на украинский "брезгливый" и "мнительный". В разговоре мы часто можем услышать русские слова "брезгливый", "курносый", "мнительный" и "коренастый". Но не все знают, как их сказать на украинском.

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