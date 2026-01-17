Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

Марина Фурман
17 января 2026, 13:01
383
Массово распространяются письма о полном отключении света на западе Украины, но в ЦПД опровергли панику.
отключения света
Украинцам массово рассылают письма о полном блэкауте на западе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Письма о "полном отключении света" массово поступают украинцам
  • В ЦПД предупредили об эмоциональном воздействии на население

Среди украинцев массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины. Текст подают как "официальное сообщение". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В ЦПД подчеркнули, что никаких блэкаутов на западе страны не предусмотрено.

видео дня

"На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января", — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили, что такие письма - это элементы гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества.

"Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", - подчеркнули в ЦПД.

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит
Письма о блэкауте на западе массово поступают украинцам / фото: ЦПД

Какова ситуация в энергетике — заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть. При этом восстановление объектов энергетики происходит после каждого российского удара.

По его словам, 15 января потребление по всей стране составляло около 18 гигаватт, а возможности системы — только 11 гигаватт.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

Утром субботы, 17 января, в ряде областей Украины были введены графики аварийного отключения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль сказал, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить в случае аварийных отключений.

Читайте также:

Об источнике: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) — рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Центр противодействия коррупции новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:38Украина
В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

14:14Мир
"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Последние новости

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

Реклама
12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

Реклама
09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в УкраинеВидео

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

Реклама
23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

23:01

"Призрак бездны": ученым удалось снять одно из самых загадочных существ планеты (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:14

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

22:02

Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеляВидео

21:58

Как кот на самом деле видит своего хозяина: необычные особенности зрения пушистых

21:37

Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять