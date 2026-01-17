Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

Главное:
- Письма о "полном отключении света" массово поступают украинцам
- В ЦПД предупредили об эмоциональном воздействии на население
Среди украинцев массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины. Текст подают как "официальное сообщение". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
В ЦПД подчеркнули, что никаких блэкаутов на западе страны не предусмотрено.
"На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января", — говорится в сообщении.
Украинцев предупредили, что такие письма - это элементы гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества.
"Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", - подчеркнули в ЦПД.
Какова ситуация в энергетике — заявление Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть. При этом восстановление объектов энергетики происходит после каждого российского удара.
По его словам, 15 января потребление по всей стране составляло около 18 гигаватт, а возможности системы — только 11 гигаватт.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.
Утром субботы, 17 января, в ряде областей Украины были введены графики аварийного отключения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго.
Кроме того, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль сказал, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить в случае аварийных отключений.
Об источнике: Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) — рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.
Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.
