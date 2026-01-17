Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

Массово распространяются письма о полном отключении света на западе Украины, но в ЦПД опровергли панику.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-poluchayut-trevozhnye-pisma-o-blekaute-v-cpd-obyasnili-chto-proishodit-10733096.html Ссылка скопирована

Украинцам массово рассылают письма о полном блэкауте на западе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Письма о "полном отключении света" массово поступают украинцам

В ЦПД предупредили об эмоциональном воздействии на население

Среди украинцев массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины. Текст подают как "официальное сообщение". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В ЦПД подчеркнули, что никаких блэкаутов на западе страны не предусмотрено.

видео дня

"На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января", — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили, что такие письма - это элементы гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества.

"Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине", - подчеркнули в ЦПД.

Письма о блэкауте на западе массово поступают украинцам / фото: ЦПД

Какова ситуация в энергетике — заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть. При этом восстановление объектов энергетики происходит после каждого российского удара.

По его словам, 15 января потребление по всей стране составляло около 18 гигаватт, а возможности системы — только 11 гигаватт.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

Утром субботы, 17 января, в ряде областей Украины были введены графики аварийного отключения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль сказал, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить в случае аварийных отключений.

Читайте также:

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) — рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред