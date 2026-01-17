Укр
Читать на украинском
В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

Мария Николишин
17 января 2026, 11:16обновлено 17 января, 11:47
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации.
В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
  • Российские обстрелы спровоцировали сложную ситуацию в энергосистеме
  • Самой сложной остается ситуация в столичном регионе

Утром в субботу, 17 января, в ряде областей Украины были введены графики аварийного отключения энергоснабжения. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Известно, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время, в Минэнерго уточнили, что ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате есть обесточенные потребители в Одесской и Киевской областях.

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения", - подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии - пока не действуют.

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда ситуация со светом улучшится

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что на сегодняшний день быстрого улучшения ситуации с электричеством ждать не стоит.

По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей. Что важно, свет будут отключать во всех регионах Украины.

Вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль сказал, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить при условии аварийных отключений.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что в районах, которые попадут под атаку страны-агрессора России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений. Они будут длиться ориентировочно около недели.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

