В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

Главное:
- В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
- Российские обстрелы спровоцировали сложную ситуацию в энергосистеме
- Самой сложной остается ситуация в столичном регионе
Утром в субботу, 17 января, в ряде областей Украины были введены графики аварийного отключения энергоснабжения. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.
Известно, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В то же время, в Минэнерго уточнили, что ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате есть обесточенные потребители в Одесской и Киевской областях.
"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения", - подчеркнули в ведомстве.
Там также добавили, что ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии - пока не действуют.
Когда ситуация со светом улучшится
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что на сегодняшний день быстрого улучшения ситуации с электричеством ждать не стоит.
По его словам, часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту.
"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", - добавил он.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что в субботу, 17 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей. Что важно, свет будут отключать во всех регионах Украины.
Вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль сказал, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить при условии аварийных отключений.
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что в районах, которые попадут под атаку страны-агрессора России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений. Они будут длиться ориентировочно около недели.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
