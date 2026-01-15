Укр
"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

Руслан Иваненко
15 января 2026, 21:59
Морозы в Киеве затрудняют работу сетей и увеличивают риск временных отключений электроэнергии.
Киевские энергосети работают под перегрузкой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Энергосистема Киева работает с большой перегрузкой
  • Количество аварий в столице резко возросло
  • Сильные морозы усиливают нагрузку на сети

В Киеве энергетическая система оказалась под серьезной нагрузкой, из-за чего количество аварий в столице резко возросло. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"У нас большая перегрузка системы, радикально растет количество аварий. Количество аварий безумное. К этому добавляются морозы, и все вместе создает очень сложную ситуацию", — отметил он.

Причины и прогнозы ситуации

По словам Коваленко, на сегодняшний день быстрого улучшения ждать не стоит. Часть энергетических объектов требует длительного восстановления после повреждений, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту. Ситуацию осложняет сильный мороз — около -17°C, который, по прогнозам, продержится еще около десяти дней.

В то же время Коваленко подчеркнул, что такие экстремальные температуры не могут длиться месяцами.

"Мы понимаем, что мороз не может держаться два месяца. Нужно продержаться хотя бы неделю, пока погода немного улучшится", — добавил он, отметив, что ситуация будет оставаться напряженной, но она временная.

Эксперт отметил, что столичная энергосистема продолжает работать в условиях повышенного риска аварий, и жителям следует быть готовыми к временным отключениям электроэнергии.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта

Энергосистема Украины продолжает функционировать в условиях военного положения, а введенные отключения остаются вынужденной мерой для сохранения ее стабильности.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, российские войска намеренно атакуют ключевые подстанции и высоковольтные линии, пытаясь нарушить работу Объединенной энергосистемы и изолировать отдельные регионы, среди которых Черниговская, Одесская и Донецкая области.

"Такие удары существенно затрудняют перераспределение электроэнергии между регионами и повышают техногенные риски для населения", — отметил Рябцев, подчеркнув, что действия агрессора прямо влияют на стабильность энергоснабжения и безопасность граждан.

Отключение света — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пятницу, 16 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, 6 января на территории Запорожья и Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать в течение всего дня. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

Напомним, что в результате вражеских ночных ударов по энергетической инфраструктуре страны обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

