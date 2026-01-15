Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

Кратко:
- В Украине 16 января вводят графики отключений света
- Ограничения связаны с последствиями ракетно-дроновых атак
- Ситуация в энергосистеме напряженная и может меняться в течение дня
В пятницу, 16 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".
Причины ограничений
Как отмечают в компании, ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. Из-за этого энергосистема остается напряженной, и ситуация может меняться в течение дня.
"Время и объем отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно, особенно когда она появляется по графику", — подчеркнули в компании.
Энергетики советуют следить за обновлениями графиков на сайтах облэнерго и в соцсетях компаний, поскольку изменения могут происходить в течение дня в связи с оперативной ситуацией в энергетике.
Когда отключения света могут стать более длительными — эксперт
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк предупредил, что из-за усиления морозов отключения света в Украине могут длиться дольше.
По его словам, сильные и затяжные морозы могут привести к введению дополнительной очереди отключений электроэнергии.
"С воскресенья ожидается понижение температуры, а длительные низкие температурные режимы создают дополнительную нагрузку на энергосистему, прежде всего из-за погодных условий", - подчеркнул Нагорняк.
Отключение света – последние новости Украины
Как сообщал Главред, в результате вражеских ночных ударов по энергетической инфраструктуре страны обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях.
Кроме того, более сложной ситуации с энергетикой в Киеве еще не было. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии BIHUS Info.
Напомним, что из-за серьезных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
