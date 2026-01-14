В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

Правительство активизирует меры, которые могут изменить работу энергосистемы и поддержку населения.

https://glavred.info/energy/v-ukraine-vvodyat-chrezvychaynoe-polozhenie-v-energetike-k-chemu-gotovitsya-10732325.html Ссылка скопирована

Власти пересматривают правила комендантского часа и увеличивают количество пунктов Несокрушимости / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_officia, ГСЧС, скриншот

Кратко:

Зеленский провел совещание из-за критической ситуации в энергетике

В Киеве введен постоянный штаб для координации действий

Наращивается импорт электроэнергии и подключаются резервные мощности

Из-за серьезных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической сфере страны, уделив особое внимание ситуации в Киеве. Об этом он сообщил в своем Telegram.

видео дня

По словам главы государства, последствия российских ударов и ухудшения погодных условий тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы и ГСЧС работают круглосуточно для восстановления электроснабжения и отопления. Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен к работе, отметив их эффективность.

Во время совещания было принято несколько ключевых решений.

Создание штаба для Киева

Штаб по координации ситуации в столице будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке населения и решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины.

Активизация работы с партнерами

Правительство будет работать над получением необходимого оборудования и дополнительной поддержки, а также обеспечит максимальную дерегуляцию процессов подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Предусмотрено наращивание объемов импорта электроэнергии.

Пересмотр правил комендантского часа и работа пунктов поддержки

Правительство подготовит изменения, чтобы граждане имели максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а бизнес – планировать деятельность с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве будет увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Ожидаются предложения от Министерства образования и местных властей относительно формата учебного процесса во время чрезвычайной ситуации.

Зеленский подчеркнул, что эффективная работа государственных институтов, бизнеса и органов местной власти является критически важной для общего результата на уровне страны.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Какие новые риски угрожают энергетике Украины – мнение эксперта

Запасы оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры, подготовленного к отопительному сезону, постепенно исчерпываются, сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, резервы еще есть, но уже заметна их граница.

Эксперт отметил, что главной проблемой пока остается обеспечение возможностей для дальнейших ремонтов после серии массированных атак на энергетические объекты.

"Пока оборудование есть в достаточном количестве и работы по восстановлению сетей ведутся, все происходит. Но атаки, которые продолжаются по 2–3–4 дня подряд, значительно затрудняют работу. На отдельных участках сетей ситуация может быть сложнее или легче, как это произошло после ударов по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", – пояснил Харченко.

Ситуация в энергосистеме Киева – последние новости

Напомним, Главред писал, что нардеп Богдан Кицак заявил, что в случае ухудшения ситуации с энергообеспечением одним из возможных сценариев может стать эвакуация населения из Киева. Однако в ЦПД СНБО подобные заявления назвали "хайпом".

Кроме того, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света. Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, что ситуация с энергетикой в Киеве остается сложной, аварийные отключения для горожан будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Читайте также:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред