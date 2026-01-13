"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответили

Богдан Кицак считает вероятным ухудшение ситуации с энергообеспечением в Украине.

Нардеп Кицак не исключает эвакуацию людей из-за массовых отключений

В СНБО раскритиковали "хайп" по поводу ситуации в Киеве

В случае ухудшения ситуации с энергообеспечением одним из возможных сценариев может стать эвакуация населения, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.

"В связи с тем, что сети целых домов или кварталов могут буквально одна за другой взорваться, и это приведет к параличу. И де-факто останется только один механизм — это эвакуировать людей. И полностью модернизировать инфраструктуру с нуля", — предупредил он в эфире "Новости. Live".

По его словам, коммуникация и конкретные решения на случай ухудшения ситуации будут обсуждены завтра во время сессии Киевсовета.

"Надеемся, что завтра во время сессионного заседания будут приняты какие-то реальные решения, выделены конкретные средства непосредственно на преодоление последствий и обеспечение в будущем, чтобы быть готовыми к таким последствиям, которые могут углубиться", — подчеркнул нардеп.

Что говорят в ЦПД Совбеза Украины

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал "хайпом" паникерские заявления по поводу ситуации в Киеве.

"Никогда не понимал людей, которые хайпируют на панике по отношению к Киеву. Куча каких-то неизвестных фамилий выходят в эфиры, то пишут в стиле "все пропало". Зачем? Кто вы вообще? Комментировать должны ситуацию исключительно специалисты, которые задействованы в восстановлении. Не слушайте случайных людей", - написал Коваленко.

Цели ударов РФ: заявление эксперта

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки России имеют системный характер и нацелены на расшатывание украинской энергосети. По его словам, цель таких ударов — дестабилизировать работу системы, вызвать тревожные настроения в обществе и подорвать социальную устойчивость, используя энергетику как средство давления на руководство страны.

Напомним, в Украине без отопления остаются около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе, сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

