На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

Мэр Садовый объяснил отключение газа в Рудно.

https://glavred.info/ukraine/na-lvovshchine-sotni-lyudey-ostalis-bez-gaza-posle-udara-rf-kogda-vosstanovyat-podachu-10730717.html Ссылка скопирована

После ракетной атаки на Львов поселок Рудно остался без газа / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

После ракетной атаки РФ в Рудно отключили газ

Специалисты уже работают на месте и проверяют оборудование

После проверки газоснабжение будет восстановлено

В поселке Рудно Львовской общины после ракетной атаки РФ сработала автоматическая система безопасности газоснабжения, из-за чего подачу газа временно прекратили для части потребителей. Об этом написал в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, из соображений безопасности газоснабжения отключили 376 абонентов на нескольких улицах.

видео дня

"Это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут. Спасибо жителям за понимание", - сообщил Садовый.

Удар "Орешника" по Львову в ночь на 9 января 2026 - что известно

Как писал Главред, поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, Оккупанты заявили, что этот ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили вражеский удар ракетой "Орешник". Сбить ее не удалось. Всего было обнаружено 278 воздушных целей. Среди них - 242 дрона и 36 ракет.

По данным Воздушных сил, воздушная цель в направлении Львова двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является сверхвысокой скоростью. Мэр Андрей Садовый заявил, что первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Можно ли сбить ракету "Орешник": мнение эксперта

Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин солгал о том, что в мире якобы нет комплексов, которые могут сбивать ракеты "Орешник".

"Германия закупила в Израиле системы Arrow, которые способны бороться с такими ракетами", — сказал Романенко в эфире телемарафона.

Другие новости:

О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред