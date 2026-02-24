Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

Что сказал Зеленский:
- Украинцы мужественно борются за независимость государства уже четыре года
- После 24 февраля 2022 года многие решения на уровне президента приходилось принимать в бункере
- Сегодня украинцы защитили свою независимость и Путин никогда не выиграет в войне
Сегодня, 24 февраля 2026 года, уже ровно 4 года со дня, когда кремлевский диктатор Владимир Путин "берет" Киев за три дня. Это много говорит о сопротивлении украинцев все это время.
Об этом во время обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину заявил президент Владимир Зеленский.
"За этими словами — миллионы наших людей. За этими словами большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", — подчеркнул глава государства.
Зеленский также решил в эту особую для украинцев дату показать всем свой кабинет в бункере, где он проводил первые переговоры с мировыми лидерами в начале полномасштабной войны.
"Я здесь разговаривал с президентом Байденом, именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину, мы готовы в этом помочь". И тут я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что работал в бункере, а затем поднимался наверх, где были команда президента, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений.
Сейчас президент уже не находится постоянно в бункере, но при этом продолжает борьбу за независимость государства и установление мира, как и миллионы украинцев.
Он подчеркнул, что до весны осталось меньше недели. Сейчас народ Украины преодолевает самую тяжелую зиму в истории, хотя это очень непросто. Но так же как в первый день войны украинцы продолжают строить свое завтра – шаг за шагом, дело за делом, достижение за достижением.
"Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Украина существует и не только на карте, Украина — субъект международных отношений, наша столица — есть, стоят Харьков, Сумы, Чернигов, Днепр, Запорожье, Краматорск, Одесса и Львов. Путин не достиг своих целей. Не сломил украинцев. Не победил в этой войне. Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы добиться мира. И чтобы была справедливость", - подытожил он.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что вечером 23 февраля российские оккупанты нанесли очередные удары по Запорожью с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.
Ранее сообщалось, что несмотря на двенадцать лет изнурительной войны и четыре года с момента начала полномасштабного вторжения, страна-террорист Россия так и не смогла достичь своих ключевых стратегических целей.
Накануне стало известно, что в одном из районных отделов полиции в Днепре произошел мощный взрыв. СМИ сообщали, что в результате инцидента здание получило повреждения.
