Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

Президент откровенно рассказал, как ему пришлось работать в начале полномасштабной войны.

Зеленский в годовщину вторжения РФ показал, где ему пришлось жить после 24 февраля 2022 года / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Зеленский:

Украинцы мужественно борются за независимость государства уже четыре года

После 24 февраля 2022 года многие решения на уровне президента приходилось принимать в бункере

Сегодня украинцы защитили свою независимость и Путин никогда не выиграет в войне

Сегодня, 24 февраля 2026 года, уже ровно 4 года со дня, когда кремлевский диктатор Владимир Путин "берет" Киев за три дня. Это много говорит о сопротивлении украинцев все это время.

Об этом во время обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину заявил президент Владимир Зеленский.

"За этими словами — миллионы наших людей. За этими словами большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также решил в эту особую для украинцев дату показать всем свой кабинет в бункере, где он проводил первые переговоры с мировыми лидерами в начале полномасштабной войны.

Бункер на Банковой / фото: скриншот из видео

"Я здесь разговаривал с президентом Байденом, именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину, мы готовы в этом помочь". И тут я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - рассказал президент.

Кабинет президента Украины в бункере / фото: скриншот из видео

Зеленский отметил, что работал в бункере, а затем поднимался наверх, где были команда президента, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений.

Бункер на Банковой / фото: скриншот из видео

Сейчас президент уже не находится постоянно в бункере, но при этом продолжает борьбу за независимость государства и установление мира, как и миллионы украинцев.

Он подчеркнул, что до весны осталось меньше недели. Сейчас народ Украины преодолевает самую тяжелую зиму в истории, хотя это очень непросто. Но так же как в первый день войны украинцы продолжают строить свое завтра – шаг за шагом, дело за делом, достижение за достижением.

"Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Украина существует и не только на карте, Украина — субъект международных отношений, наша столица — есть, стоят Харьков, Сумы, Чернигов, Днепр, Запорожье, Краматорск, Одесса и Львов. Путин не достиг своих целей. Не сломил украинцев. Не победил в этой войне. Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы добиться мира. И чтобы была справедливость", - подытожил он.

