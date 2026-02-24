Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

Совокупные потери российской армии оцениваются примерно в 1,2 млн человек, из них до 325 тысяч - погибшие.

WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

За год силам РФ удалось взять под контроль около 0,8% украинской территории

Российская нефть дешевеет

Контрнаступательные действия Украины на юго-восточном направлении ослабляют российское продвижение и показывают, что Киев сохраняет значительный потенциал для сопротивления. Победа диктатора Владимира Путина не выглядит неизбежной. К таким выводам приходит The Wall Street Journal, анализируя ситуацию на фронте спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения.

1. Потери сторон

Совокупные потери российской армии оцениваются примерно в 1,2 млн человек, из них до 325 тысяч - погибшие. Это более чем вдвое превышает украинские показатели. Несмотря на то что Москва длительное время компенсировала потери за счёт щедрых выплат добровольцам, сейчас темпы набора начинают отставать от роста потерь.

По данным западных источников, в последние месяцы Россия ежемесячно привлекала 30-35 тысяч военнослужащих, однако число убитых и раненых было существенно выше. Хотя ресурсов для поддержания текущих операций у РФ пока достаточно, дефицит личного состава может затруднить проведение масштабных наступлений.

Украина также сталкивается с кадровыми проблемами. По словам главы военной разведки Финляндии, генерал-майора Пекка Турунен, Россия всё ещё мобилизует больше людей, чем Украина, даже несмотря на замедление набора.

2. Темпы продвижения

В течение прошлого года российским силам удалось взять под контроль около 0,8% украинской территории. Европейские разведслужбы прогнозируют продолжение постепенного продвижения, но ценой серьёзных потерь.

Тактика российских войск основана на действиях малых штурмовых групп, которые продвигаются пешком под прикрытием артиллерии и беспилотников. Это приводит к высоким потерям и затрудняет удержание занятых позиций, что даёт украинской стороне возможность контратаковать.

3. Контрудар Украины

В начале месяца появились сообщения о контратаках ВСУ в Запорожской области, где ранее преимущество было на стороне РФ. Украинские военные утверждают, что использовали перебои со связью у российских подразделений после того, как компания SpaceX, принадлежащая Илон Маск, отключила систему Starlink для российских сил.

По словам украинских офицеров, цель операции - не столько освобождение территорий, сколько нанесение удара по уязвимым участкам и вынуждение противника перебрасывать резервы с других направлений.

4. Дроны как фактор преимущества

В 2025 году Россия усилила позиции в сегменте беспилотников средней дальности, что позволило наносить ощутимый урон украинской логистике. Кроме того, дроны были модернизированы - их оснащали нелегально ввезёнными терминалами Starlink, что увеличивало дальность действия и помогало обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Однако недавнее отключение системы связи сократило эффективность этих аппаратов. Украинские военнослужащие отмечают заметное снижение интенсивности ударов, пока российская сторона ищет альтернативные решения.

5. Нефтяной фактор

Доходы от экспорта нефти остаются ключевым источником финансирования российской военной кампании и одновременно важной целью санкционного давления.

Новые ограничения со стороны западных стран, конфискация судов так называемого "теневого флота", а также давление со стороны Дональд Трамп на Индию с целью сократить закупки российской нефти привели к снижению стоимости сорта Urals. Сейчас он торгуется с заметным дисконтом к эталонной марке Brent.

По словам Яниса Клюге из Немецкий институт международных отношений и безопасности, если раньше российская экономика демонстрировала устойчивость и рост доходов, то теперь ситуация изменилась.

Какой город может стать новой целью наступления для армии РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.

Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

