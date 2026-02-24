Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

Виталий Кирсанов
24 февраля 2026, 09:55
Совокупные потери российской армии оцениваются примерно в 1,2 млн человек, из них до 325 тысяч - погибшие.
WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны
WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • За год силам РФ удалось взять под контроль около 0,8% украинской территории
  • Российская нефть дешевеет

Контрнаступательные действия Украины на юго-восточном направлении ослабляют российское продвижение и показывают, что Киев сохраняет значительный потенциал для сопротивления. Победа диктатора Владимира Путина не выглядит неизбежной. К таким выводам приходит The Wall Street Journal, анализируя ситуацию на фронте спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения.

1. Потери сторон

Совокупные потери российской армии оцениваются примерно в 1,2 млн человек, из них до 325 тысяч - погибшие. Это более чем вдвое превышает украинские показатели. Несмотря на то что Москва длительное время компенсировала потери за счёт щедрых выплат добровольцам, сейчас темпы набора начинают отставать от роста потерь.

видео дня

По данным западных источников, в последние месяцы Россия ежемесячно привлекала 30-35 тысяч военнослужащих, однако число убитых и раненых было существенно выше. Хотя ресурсов для поддержания текущих операций у РФ пока достаточно, дефицит личного состава может затруднить проведение масштабных наступлений.

Украина также сталкивается с кадровыми проблемами. По словам главы военной разведки Финляндии, генерал-майора Пекка Турунен, Россия всё ещё мобилизует больше людей, чем Украина, даже несмотря на замедление набора.

2. Темпы продвижения

В течение прошлого года российским силам удалось взять под контроль около 0,8% украинской территории. Европейские разведслужбы прогнозируют продолжение постепенного продвижения, но ценой серьёзных потерь.

Тактика российских войск основана на действиях малых штурмовых групп, которые продвигаются пешком под прикрытием артиллерии и беспилотников. Это приводит к высоким потерям и затрудняет удержание занятых позиций, что даёт украинской стороне возможность контратаковать.

3. Контрудар Украины

В начале месяца появились сообщения о контратаках ВСУ в Запорожской области, где ранее преимущество было на стороне РФ. Украинские военные утверждают, что использовали перебои со связью у российских подразделений после того, как компания SpaceX, принадлежащая Илон Маск, отключила систему Starlink для российских сил.

По словам украинских офицеров, цель операции - не столько освобождение территорий, сколько нанесение удара по уязвимым участкам и вынуждение противника перебрасывать резервы с других направлений.

4. Дроны как фактор преимущества

В 2025 году Россия усилила позиции в сегменте беспилотников средней дальности, что позволило наносить ощутимый урон украинской логистике. Кроме того, дроны были модернизированы - их оснащали нелегально ввезёнными терминалами Starlink, что увеличивало дальность действия и помогало обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Однако недавнее отключение системы связи сократило эффективность этих аппаратов. Украинские военнослужащие отмечают заметное снижение интенсивности ударов, пока российская сторона ищет альтернативные решения.

5. Нефтяной фактор

Доходы от экспорта нефти остаются ключевым источником финансирования российской военной кампании и одновременно важной целью санкционного давления.

Новые ограничения со стороны западных стран, конфискация судов так называемого "теневого флота", а также давление со стороны Дональд Трамп на Индию с целью сократить закупки российской нефти привели к снижению стоимости сорта Urals. Сейчас он торгуется с заметным дисконтом к эталонной марке Brent.

По словам Яниса Клюге из Немецкий институт международных отношений и безопасности, если раньше российская экономика демонстрировала устойчивость и рост доходов, то теперь ситуация изменилась.

Какой город может стать новой целью наступления для армии РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.

Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

10:56Война
Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:43Украина
Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Последние новости

10:56

Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном от Фриске

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Реклама
09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

Реклама
06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

Реклама
22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известноВидео

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять