Сколько еще готова воевать Украина и как должна закончиться война: прогноз командующего НГУ

Украинцы устали от войны, однако ключевой вопрос — на каких условиях она завершится.

https://glavred.info/ukraine/skolko-eshche-gotova-voevat-ukraina-i-kak-dolzhna-zakonchitsya-voyna-prognoz-komanduyushchego-ngu-10742351.html Ссылка скопирована

Александр Пивненко сказал, сколько еще может воевать Украина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Главные тезисы Пивненко:

Украина способна воевать еще несколько лет

Добровольная передача территорий "невозможна"

Даже при сложных решениях военные выполнят приказ Верховного главнокомандующего

После войны РФ столкнется с серьезными внутренними проблемами

Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью BBC.

Он подчеркнул, что с помощью западных партнеров, Украина может защищаться еще "и год, и два".

видео дня

"Но количеством, если мы будем убивать больше и больше россиян, то этим не закончим войну", - считает генерал.

"Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что войны должны закончиться. В целом, на этой планете. Убивать людей ради территорий и ресурсов - это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться", - уверен Пивненко.

Готова ли Украина отдать свои территории

Командующий НГУ уверен, что люди устали от войны и хотели бы ее завершения. Но самый главный вопрос - какой ценой.

По словам Пивненко, на прекращение огня, вероятно, все бы согласились. После этого необходимо переосмысление дальнейших действий и договоренностей.

Второй вариант - потеря территории. По мнению Пивненко, это "невозможно в настоящее время".

"Скажем так, мы отдавать ничего не будем, я уверен", - подчеркнул генерал.

"Прекращение огня по линии боевого столкновения – это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", – добавил он.

В то же время, Пивненко отметил, что если будет существовать такой приказ от Верховного Главнокомандующего - украинские военные его выполнят.

Что такое победа Украины

"Победа для Украины в военном плане - это, конечно, забрать свои территории. Я понимаю, что это, возможно, не актуально сегодня, но потенциально на будущее. Понимаю, что может пройти несколько десятков лет - неважно", - считает Пивненко.

Возвращение территорий – это стратегическая задача украинского правительства и населения. Однако сейчас приоритет – выживание и прекращение огня.

Он также добавил: несмотря на то, что Украина потеряла часть территорий, последствия для РФ будут серьезными.

"Послевоенный период для них будет еще труднее, потому что надо будет объяснять своему народу, для чего эта война была и для чего сколько потерь. Мы знаем целый регион, где уже нет людей, в принципе, призывного возраста", - рассказал Пивненко.

Мирные переговоры в Женеве - что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии.

Тем времнем спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что на переговорах в Женеве была достигнута принципиальная договоренность о продолжении диалога и следующей встрече. В то же время политические вопросы остаются сложными, а детали пока не разглашаются. Тихий также заявил, что Россия пытается саботировать прогресс, достигнутый ранее в Абу-Даби, в частности в отношении военно-политических аспектов.

Закончит ли РФ войну в 2026 году: прогноз разведки

Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональд Трамп о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на беседы с руководителями пяти европейских спецслужб.

Источники издания заявили, что Москва не заинтересована в быстром завершении войны. Четверо из пяти собеседников считают, что Россия использует контакты с США для продвижения темы смягчения санкций и заключения выгодных экономических соглашений. Один из руководителей спецслужбы охарактеризовал недавний раунд переговоров в Женеве как "театр переговоров".

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились", - заявил один из источников.

Среди этих целей, по его словам, - устранение президента Украины Владимира Зеленский и превращение страны в "нейтральную" буферную зону для Запада.

Другой представитель разведки подчеркнул, что Москва не испытывает острой необходимости в срочном мире, а ее экономика, по его оценке, не находится на грани краха.

Другие новости:

О персоне: Александр Пивненко Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины. Пивненко командует НГУ с июля 2023 года. До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отражал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред