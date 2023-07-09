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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины: что о нем известно

Юлия Куришко
9 июля 2023, 08:51 обновлено 9 июля, 08:54
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Александр Пивненко стал новым командующим Нацгвардии.
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины: что о нем известно
Александр Пивненко стал командующим Национальной гвардии Украины / фото: ОПУ, Национальная гвардия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины.

Владимир Зеленский посетил Львов, где встретился с командирами "Азова", которые вернулись из Турции, передает Укринформ.

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличившийся в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", - отметил Зеленский.

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Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.

Кроме того, глава государства наградил украинских военных государственными наградами.

Александр Пивненко: что известно

Александр Сергеевич Пивненко-украинский военнослужащий, полковник 3 БрОП Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны.

  • Служил в отдельном отряде специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины в Киеве.
  • Принимал активное участие в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины; от 24 февраля 2022 - в отпоре полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
  • Освобождал территорию Харькова и его пригородов. Удерживал позиции вблизи г. Торецк Бахмутского района Донецкой области. Много раз помогал с эвакуацией мирного населения.
  • По состоянию на 3 февраля 2023 года - командир 3-й бригады оперативного назначения.
  • 8 июля 2023 года, приказом Президента Украины, был назначен командующим Национальной гвардии Украины.

Напомним, что Рада назначила Клименко новым министром внутренних дел Украины. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении было принято на заседании Верховной Рады.

Новым председателем Верховного суда назначен Станислав Кравченко. За назначение Кравченко проголосовали 108 из 148 судей, 11 судей не поддержали ни одного из кандидатов на должность председателя Верховного Суда.

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