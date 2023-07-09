Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины: что о нем известно

Александр Пивненко стал новым командующим Нацгвардии.

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Александр Пивненко стал командующим Национальной гвардии Украины / фото: ОПУ, Национальная гвардия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины.

Владимир Зеленский посетил Львов, где встретился с командирами "Азова", которые вернулись из Турции, передает Укринформ.

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличившийся в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", - отметил Зеленский.

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Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.

Кроме того, глава государства наградил украинских военных государственными наградами.

Александр Пивненко: что известно

Александр Сергеевич Пивненко-украинский военнослужащий, полковник 3 БрОП Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны.

Служил в отдельном отряде специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины в Киеве.

Принимал активное участие в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины; от 24 февраля 2022 - в отпоре полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Освобождал территорию Харькова и его пригородов. Удерживал позиции вблизи г. Торецк Бахмутского района Донецкой области. Много раз помогал с эвакуацией мирного населения.

По состоянию на 3 февраля 2023 года - командир 3-й бригады оперативного назначения.

8 июля 2023 года, приказом Президента Украины, был назначен командующим Национальной гвардии Украины.

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