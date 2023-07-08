В Турции Вселенский патриарх Варфоломей провел молебен по убитым на войне украинцам в соборе Святого Георгия.

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Владимир Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле / Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Глава государства принял участие в поминальном молебне по жертвам войны в Украине, который состоялся в соборе Святого Георгия в Стамбуле, на Фанаре.

Молебен возглавил Вселенский патриарх Варфоломей. Он состоялся на украинском и греческом языках, сообщила пресс-служба главы государства.

Правили архимандрит Вселенского престола отец Методий и патриарший диакон отец Эпифаний.

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По словам Зеленского, затем они обсудили реализацию Формулы мира и возвращение детей, которые были депортированы российскими оккупантами.

"Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей. Спасибо за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, за осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам и украинкам, пострадавшим в результате войны!", - сказал глава государства.

Смотрите видео - Зеленский в Стамбуле посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам:

Турне украинского президента Зеленского

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля прибыл в Турцию, где провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 июля Зеленский был в Словакии, где провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, а также провел встречу с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями.

6 июля президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Вечером 6 июля Зеленский прибыл в Чехию на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи лидеры Украины и Чехии сосредоточили внимание на вопросах общей безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

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