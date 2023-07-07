Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президента

Президент Чехии Петр Павел отметил важность поддержки Украины именно сейчас, когда украинская армия начала контрнаступление.

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Петр Павел и Владимир Зеленский провели встречу в Чехии / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Чехию, где провел встречу со своим чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи главы двух государств сосредоточили внимание на вопросах совместной безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает Офис президента.

Зеленский и Павел также рассмотрели вопросы взаимодействия Украины и Чехии на всех уровнях и совместные усилия в отношениях с третьими странами, в частности в контексте реализации Украинской формулы мира.

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"Чехия может помочь привлечь государства Глобального Юга к нашим совместным мирным усилиям, в частности реализации формулы мира. Сегодня я проинформировал господина президента Чехии о том, как мы уже привлекаем многих партнеров. Мы начали эту работу. Я считаю, что она успешна. Африка, Латинская Америка, Азия. Но нам нужна помощь в этом направлении", - сказал Зеленский.

Во время переговоров лидеры коснулись вопроса усиления альянсов, прежде всего НАТО.

Петр Павел заявил о поддержке Украины / Фото: president.gov.ua

Со своей стороны Павел отметил важность поддержки Украины именно сейчас, когда украинская армия начала контрнаступление и продемонстрировала всему миру, что Россия не является такой сильной, как позиционировала себя.

"Поддерживать Украину всегда будет нашей целью. Мы хотим, чтобы Украина победила и победили все мы. Чтобы мы сохранили ценности, на которых базируется наше общество", - заявил Павел.

Он подчеркнул, что поддержка Украины – это не только поддержка государства, которое страдает от войны, а прежде всего помощь всем европейцам.

По его словам, многие чешские компании уже сотрудничают с украинскими фирмами и стремятся принять участие в восстановлении Украины не только после войны, но и сейчас, во время военных действий.

Кроме того, Павел отметил, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

"Я считаю, что Украину в ее желании присоединиться к ЕС и НАТО необходимо поддерживать. Мы сделаем все для этого. Мы постараемся, чтобы переговорный процесс был начат до конца текущего года, и чтобы четко прозвучало, что Европа в будущем будет с Украиной", - сказал президент Чехии.

Турне украинского президента

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Во время пресс-конференции в Болгарии Зеленский подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием.

"Пока война в Украине, война на другую территорию не пойдет. Ну, это же факт? Если лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения нужно включить твой мозг и это понять, что пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо думать, что будет у тебя - посмотри на Украину", - сказал Зеленский.

Также Зеленский эмоционально ответил президенту Болгарии, который считает, что война не может закончится военным путем. По его словам, Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы Украина хотела просто воевать, то уже была бы в России.

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