"Вы понимаете, что такое война?": Зеленский жестко обратился к президенту Болгарии

Президент пояснил, что Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

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Владимир Зеленский в Болгарии / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западные страны-союзники должны понимать, что пока украинцы сражаются против России, война не придет на их территории.

Во время пресс-конференции в Болгарии президент подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием.

"Пока война в Украине, война на другую территорию не пойдет. Ну это же факт? Если лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения нужно включить твой мозг и это понять, что пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо думать, что будет у тебя - посмотри на Украину", - сказал Зеленский.

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Также Зеленский эмоционально ответил президенту Болгарии, который считает, что война не может закончится военным путем.

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.

"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключена. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии", - говорится в заявлении.

Президент пояснил, что Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

"Если бы мы хотели воевать, мы бы были на территории России", - добавил президент.

Смотрите видео, что сказал Зеленский президенту Болгарии:

Визит Зеленского в Болгарию

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Зеленский и премьер Болгарии подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

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