"Жертв может быть больше": Зеленский предупредил Запад о плачевных последствиях

Истребители F-16 или любое другое вооружение позволит украинским защитникам "двигаться быстрее и спасти больше жизней".

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Владимир Зеленский о вооружении для ВСУ / Коллаж Главред, фото ОП, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество жертв среди украинцев в результате российской агрессии напрямую зависит от поставок оружия странами Запада.

В интервью ABC News президент отметил, что истребители F-16 или любое другое вооружение, которое действительно необходимо нашей стране, позволит украинским защитникам "двигаться быстрее и спасти больше жизней".

"Ну, с другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, промедление приведет к большему количеству потерянных жизней", - подчеркнул Зеленский.

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Истребители F-16 для Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что пилоты ВСУ могут получить навыки управления истребителями F-16 за 4 месяца. Украинские специалисты уже показали, что могут учиться с опережением. Согласно прогнозу Резникова, Украина получит самолеты уже в следующем году.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун считает, что передача Украине F-16 может затянуться на месяцы. По его словам, Штаты поддерживают решение союзников по поставкам Киеву боевых самолетов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина надеется получить истребители F-16 до конца 2023 года. Практически все страны авиакоалиции готовы передать свои самолеты Киеву.

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