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ВСУ опережают темпы, понадобится 4 месяца, чтобы летать на F-16 – Резников

Андрей Ганчук
17 июня 2023, 08:30 обновлено 17 июня, 08:39
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Украинцы уже освоили ЗРК Patriot за 10 недель вместо десяти месяцев и САУ Caesar за 4 недели вместо трех месяцев, отметил глава Минобороны Алексей Резников.
Резников, F-16
Пилоты ВСУ могут научиться летать на F-16 меньше, чем за 6 месяцев - Резников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинские пилоты смогут освоить управление западными истребителями F-16 за 4 месяца, поскольку ранее военные уже демонстрировали свою способность учиться с опережением, когда получали другие вооружения. Украина получит боевые самолеты не ранее, чем в следующем году. Такой прогноз сделал министр обороны Алексей Резников.

В интервью Настоящее время он рассказал о том, что тренировки на авиатренажерах в США показали способность украинских пилотов научиться летать на боевых самолетах Запада в течение 6 месяцев. Однако украинцы могут освоить машины и быстрее.

"Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием скорее всего полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в пар. Я думаю, через четыре месяца это реалистично", - отметил Резников.

Свой прогноз глава Минобороны аргументировал тем, что зенитные ракетные комплексы Patriot были освоены украинцами за 10 недель, а не в течение 10 месяцев, а САУ Caesar – за 3 недели, а не 3 месяца.

Когда Украина получит F-16

По мнению Резникова, истребители F-16 появятся на вооружении Воздушных сил ВСУ не ранее начала следующего года. Чтобы четко об этом говорить, нужно дождаться согласования тренировочной программы. Тогда станут понятны все этапы, и можно будет детальнее все обсудить.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают намерения союзников начать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и боевые самолеты F-16.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты и союзники на Западе решили предоставить Украине истребители F-16. По сведениям американской прессы, американцы могут отправить самолеты не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение по F-16 для Украины историческим. Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сказал, что авиакоалиция для Украины уже официально создана.

В Министерстве обороны отметили, что Украине нужно 48 самолетов F-16, чтобы освободить все свои территории. Надо получить четыре эскадрильи по 12 истребителей.

Смотрите видео, в котором эксперт Кузан рассказал, как F-16 изменят ситуацию на поле боя:

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