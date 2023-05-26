Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победы

Украина способна одержать победу над страной-агрессором Россией и освободить свои территории, если получит достаточно истребителей, считают в ведомстве.

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Украине нужно 48 самолетов F-16 для победы в войне - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Украине для победы над государством-оккупантом Россией нужно получить от Запада 48 истребителей F-16. Столько самолетов хватит, чтобы освободить оккупированные территории. Об этом заявили в Министерстве обороны.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что для освобождения оккупированных Россией территорий Украины нужно получить четыре эскадрильи западных истребителей F-16.

Речь идет о 48 боевых самолетах.

"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", - подчеркивается в сообщении.

Истребители F-16 для Украины

Американский президент Джо Байден 19 мая на саммите Большой семерки в Японии заявил, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников начать обучение пилотов ВС ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и F-16.

Журналисты NBC позже узнали, что США и союзники намерены предоставить Украине истребители F-16.

По информации американской прессы, Штаты могут отправить свои самолеты Киеву не напрямую, а путем посредников.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение главы Белого дома историческим. Глава Офиса президента Андрей Ермака сказал, что авиакоалиция для Украины уже создана.

Советник министра обороны Юрий Сак предположил, что Украина первые истребители F-16 может получить уже осенью.

Ориентировочно это произойдет в конце сентября – начале октября.

Смотрите видео, в котором Свитан заявил, что Украина с западной авиацией может победить в войне до конца года:

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