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В Минобороны назвали сроки передачи Украине истребителей F-16

Алексей Тесля
21 мая 2023, 08:45 обновлено 21 мая, 08:56
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Вскоре новые боевые самолеты могут появиться в Украине, отметил Юрий Сак.
F-16
Названы сроки передачи Украине F-16 / УНИАН, Скриншот

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак прокомментировал ситуацию вокруг передачи Украине истребителей F-16.

По его словам, новые боевые самолеты могут появиться в Украине осенью. Об этом представитель Минобороны сообщил в комментарии Washington Post.

"Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро, я бы предположил, что в конце сентября, в начале октября мы сможем увидеть первые F-16, которые летают в украинском воздушном пространстве", — сказал он.

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Как пишут журналисты, с "потрясающей" скоростью принимаются решения о предоставлении этих истребителей Украине.

Отмечается, что некоторые из европейских союзников Украины заявляли о готовности отправить ей самолеты, когда будет получено согласие США, согласована логистика, а украинские пилоты и механики научатся ими пользоваться и обслуживать их.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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