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Во время встречи Рамштайн-12 союзники обсудят передачу Украине F-16 - Пентагон

Анна Ярославская
24 мая 2023, 06:44 обновлено 24 мая, 06:54
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Следующая встреча в формате Рамштайн будет посвящена усилению украинской ПВО, предоставлению боеприпасов и передаче самолетов F-16.
Алексей Резников, Ллойд Остин, F-16
25 мая состоится Рамштайн-12 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, facebook.com/reznikovoleksii

На следующей встрече Рамштайн 25 мая страны-союзники обсудят усиление украинского ПВО, предоставление боеприпасов и передачу истребителей F-16. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Встреча начнется с того, что Украина расскажет о ходе событий на фронте и о том, в чем она нуждается, передает Укринформ.

В Пентагоне ожидают, что приоритетными темами останутся усиление наземной противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами.

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"А потом будет также дискуссия о подготовке F-16", – сказал Райдер.

По его словам, обучение украинские пилоты будут проходить в Европе, но подробную информацию по этому поводу предоставлять отказался.

F-16 для Украины

В течение нескольких месяцев США публично утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов военной помощи Украине.

Высокопоставленные чиновники из США говорили, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16. Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

22 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в США готовятся передать Украине западные истребители F-16, которые необходимы для освобождения оккупированных территорий и победы в войне со страной-агрессором РФ. Эта передача истребителей может состояться уже в ближайшие месяцы.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак считает, что истребители F-16 могут появиться в Украине осенью.

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