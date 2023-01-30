Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – Свитан

Если ВСУ придется выполнять сложные задачи, Украина может получить последние версии американского истребителя F-16, считает военный эксперт Роман Свитан.

Украина получит среднюю модификацию F-16 для поддержки своих войск - Свитан / Коллаж скриншот YouTube, United States Air Force, bundeswehr.de

На следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн будет обсуждаться вопрос предоставления авиации. Вероятно, речь пойдет о боевых самолетах и вертолетах, которые нужны ВСУ для прикрытия военной техники на поле боя. Скорее всего, Киев получит среднюю модификацию истребителя – F-16C/D . Однако, если армии предстоит выполнять сложные задачи, могут поставить и самолеты последних поколений. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что на новом заседании в Рамштайне, скорее всего, будет рассматриваться вопрос авиации для Украины. Киеву передали военную технику, которую, в том числе, нужно будет прикрывать с воздуха.

"Должна быть триада – танк-БМП-самолет/вертолет. Поэтому на Рамштайне наверняка поднимут вопрос о начале дискуссии по передаче вертолетов типа Apache, которых на Западе довольно много. Нужно, чтобы триада поддерживалась с воздуха многофункциональной платформой, к примеру, истребителем F-16. Такие боевые самолеты способны работать как бомбардировщики, штурмовики и выполнять функцию ПВО. Самолеты будут помогать наземному продвижению войск, сверху забрасывая россиян бомбами, и прикрывать с воздуха свои силы от вражеских ракет и истребителей", - отметил Свитан.

По его словам, Украина может получить вертолеты и самолеты. Самый подходящий вариант – истребитель F-16.

Это боевой самолет, который зарекомендовал себя в войнах и локальных конфликтах.

"На мой взгляд, на девятом Рамштайне будет решаться вопрос передачи Украине вертолетов и самолетов. Оптимальный вариант для нас – истребитель F-16. Это самый распространенный в мире самолет, который используют около 30 государств. Экспортный вариант насчитывает около 5 000 самолетов. Машина производится уже более 40 лет. Самолет F-16 показал свою эффективность во всех войнах и локальных конфликтах – начиная от Бури в пустыни 1991 года, заканчивая применением его на Ближнем Востоке. Чтобы получить F-16 или модернизировать уже имеющуюся модель, страны стоят в очереди. Стремится получить самолеты и Турция. И, конечно, F-16 – самый подходящий вариант для Украины. Когда все говорят о том, что нам нужны истребители, то подразумевают именно этот самолет", - отметил Свитан.

Смотрите полную версию интервью Романа Свитана Главреду

По его словам, вопрос получения конкретной модификации F-16 зависит от того, какие задачи придется выполнять украинской армии. Если речь пойдет о реализации сложных заданий, тогда Украине могут передать последние версии истребителя.

"Очень важно, какой конкретно модификации F-16 получит Украина. Все будет зависеть от задач для самолета. Если речь пойдет о сложных заданиях, машина будет последней версии. Нам понадобится такая модификация в случае работы в режиме "выпустил-забыл", когда применяется весь спектр противоракетной и противовоздушной обороны. Подобным образом работают последние 2-3 модификации F-16. В такой ситуации понадобятся еще некоторые виды ракет, возможность применения которых будет установлена после того, как станет понятно, какие вооружения нам передадут", - предполагает эксперт.

Также он добавил, что, по всей вероятности, Украина получит модификации F-16C/D. Самолеты позволят прикрыть триаду танк-БМП-самолет/вертолет и обеспечат поддержку наступления.

"Думаю, что нам передадут средние модификации самолета – F-16C/D (это поколение боевых самолетов F-16, генерация которых тянулась с конца 1980-х до 2000-х годов, одноместный и двуместный варианты, - ред. ). При помощи этих истребителей мы будем выполнять задачу по прикрытию этой триады на земле с воздуха и поддержки наступления, используя наземные средства поражения", - подчеркнул Роман Свитан.

Планы по поставкам Украине боевой авиации F-16

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно намекнул, что Украина в скором времени может получить американские истребители F-16. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

Согласно данным американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Пентагон к принятию решения по поставкам Украине истребителей F-16. Другой источник журналистов ответил, что США понадобятся недели на принятие решения и получение одобрения на передачу самолетов Киеву от других стран. В то же время в Минобороны Штатов публично подтвердили, что Вашингтон не исключает поставок Украине истребителей.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина в будущем планирует полностью поменять свой парк боевых самолетов на американские истребители F-16. Планируется формирование минимум пяти воздушных бригад.

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