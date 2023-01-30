glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – Свитан

30 января 2023, 10:09
Если ВСУ придется выполнять сложные задачи, Украина может получить последние версии американского истребителя F-16, считает военный эксперт Роман Свитан.
Свитан, F-16C, Леопард 2
Украина получит среднюю модификацию F-16 для поддержки своих войск - Свитан / Коллаж скриншот YouTube, United States Air Force, bundeswehr.de

На следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн будет обсуждаться вопрос предоставления авиации. Вероятно, речь пойдет о боевых самолетах и вертолетах, которые нужны ВСУ для прикрытия военной техники на поле боя. Скорее всего, Киев получит среднюю модификацию истребителя – F-16C/D . Однако, если армии предстоит выполнять сложные задачи, могут поставить и самолеты последних поколений. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что на новом заседании в Рамштайне, скорее всего, будет рассматриваться вопрос авиации для Украины. Киеву передали военную технику, которую, в том числе, нужно будет прикрывать с воздуха.

"Должна быть триада – танк-БМП-самолет/вертолет. Поэтому на Рамштайне наверняка поднимут вопрос о начале дискуссии по передаче вертолетов типа Apache, которых на Западе довольно много. Нужно, чтобы триада поддерживалась с воздуха многофункциональной платформой, к примеру, истребителем F-16. Такие боевые самолеты способны работать как бомбардировщики, штурмовики и выполнять функцию ПВО. Самолеты будут помогать наземному продвижению войск, сверху забрасывая россиян бомбами, и прикрывать с воздуха свои силы от вражеских ракет и истребителей", - отметил Свитан.

По его словам, Украина может получить вертолеты и самолеты. Самый подходящий вариант – истребитель F-16.

Это боевой самолет, который зарекомендовал себя в войнах и локальных конфликтах.

"На мой взгляд, на девятом Рамштайне будет решаться вопрос передачи Украине вертолетов и самолетов. Оптимальный вариант для нас – истребитель F-16. Это самый распространенный в мире самолет, который используют около 30 государств. Экспортный вариант насчитывает около 5 000 самолетов. Машина производится уже более 40 лет. Самолет F-16 показал свою эффективность во всех войнах и локальных конфликтах – начиная от Бури в пустыни 1991 года, заканчивая применением его на Ближнем Востоке. Чтобы получить F-16 или модернизировать уже имеющуюся модель, страны стоят в очереди. Стремится получить самолеты и Турция. И, конечно, F-16 – самый подходящий вариант для Украины. Когда все говорят о том, что нам нужны истребители, то подразумевают именно этот самолет", - отметил Свитан.

Смотрите полную версию интервью Романа Свитана Главреду

По его словам, вопрос получения конкретной модификации F-16 зависит от того, какие задачи придется выполнять украинской армии. Если речь пойдет о реализации сложных заданий, тогда Украине могут передать последние версии истребителя.

"Очень важно, какой конкретно модификации F-16 получит Украина. Все будет зависеть от задач для самолета. Если речь пойдет о сложных заданиях, машина будет последней версии. Нам понадобится такая модификация в случае работы в режиме "выпустил-забыл", когда применяется весь спектр противоракетной и противовоздушной обороны. Подобным образом работают последние 2-3 модификации F-16. В такой ситуации понадобятся еще некоторые виды ракет, возможность применения которых будет установлена после того, как станет понятно, какие вооружения нам передадут", - предполагает эксперт.

Также он добавил, что, по всей вероятности, Украина получит модификации F-16C/D. Самолеты позволят прикрыть триаду танк-БМП-самолет/вертолет и обеспечат поддержку наступления.

"Думаю, что нам передадут средние модификации самолета – F-16C/D (это поколение боевых самолетов F-16, генерация которых тянулась с конца 1980-х до 2000-х годов, одноместный и двуместный варианты, - ред. ). При помощи этих истребителей мы будем выполнять задачу по прикрытию этой триады на земле с воздуха и поддержки наступления, используя наземные средства поражения", - подчеркнул Роман Свитан.

Планы по поставкам Украине боевой авиации F-16

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно намекнул, что Украина в скором времени может получить американские истребители F-16. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

Согласно данным американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Пентагон к принятию решения по поставкам Украине истребителей F-16. Другой источник журналистов ответил, что США понадобятся недели на принятие решения и получение одобрения на передачу самолетов Киеву от других стран. В то же время в Минобороны Штатов публично подтвердили, что Вашингтон не исключает поставок Украине истребителей.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина в будущем планирует полностью поменять свой парк боевых самолетов на американские истребители F-16. Планируется формирование минимум пяти воздушных бригад.

Танки Leopard для Украины:

F-16 война России и Украины Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:32

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделе

10:30

"Твой дом теперь Россия": Повалий рассказала, как вывозила маму из КиеваВидео

10:19

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – ШмыгальВидео

10:09

Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – СвитанВидео

09:54

Правда или миф: почему люди ставят кактус возле компьютера

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:41

Какими будут отношения Киева и Москвы после победы Украины - прогноз БудановаВидео

09:07

От Саши Белого не осталось и следа: 49-летний Безруков поразил постаревшим видом

09:00

Украина весной получит F-16, ВСУ начнут зачистку Крыма с полномасштабным наступлением – СвитанВидео

08:56

Контрнаступление ВСУ из-за задержки танков может быть перенесено на конец весны-начало лета – ISWВидео

Реклама
08:55

Танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года – WP

08:41

"Дальше война будет бессмысленной": Жданов назвал основную цель для ВСУ

08:16

Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweekмнение

08:07

Украина победит РФ так же, как Давид победил Голиафа - Буданов

08:00

Гороскоп на сегодня 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

07:34

"Крышку может сорвать в любой момент": Кочетков объяснил, почему россияне терпят ПутинаВидео

07:26

Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

06:40

РФ ударила ракетой по жилому дому в Харькове: есть жертва и пострадавшие

06:01

Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нетмнение

05:30

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

05:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

Реклама
03:30

Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотунВидео

02:15

"Мы пройдем там пулей": аналитик рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войныВидео

01:32

Для победы Украине нужно выполнить два проекта: полковник спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

00:50

Военный откровенно ответил, удастся ли россиянам до марта взять Краматорск и СлавянскВидео

00:27

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

29 января, воскресенье
23:40

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражейВидео

23:04

Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

22:59

"Никогда не пришлем": Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружиеВидео

22:40

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

22:16

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

22:14

Гороскоп на февраль 2023 года для Рыб: мобилизация, выигрыш и новый имиджВидео

22:14

"Бес" сдал боевиков: громили инкассаторов и передавали награбленное ГиркинуВидео

22:02

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:39

РФ жестко штурмует Бахмут, несмотря на колоссальные потери – ЗеленскийВидео

21:13

"Бавовна" в Иране: почему произошли взрывы на иранских военных объектах и при чем тут Россиямнение

21:09

"РФ просто проиграет": Жданов назвал главное направление для наступления ВСУВидео

20:31

Пропагандисты РФ скулят из-за удара HIMARS по мосту под Мелитополем: оккупанты считают потериВидео

20:24

Умер автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий ПавлычкоВидео

20:06

Возвращались с фронта, чтобы увидеть сына: на Хмельнитчине трагически погибли супруги-пограничникиВидео

19:45

Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

Реклама
19:41

Скандальный Орбан выболтал планы своего "закадыки" Путина насчет войны в УкраинеВидео

19:13

"Перешли на сторону врага": предатель Медведчук набросился на бывших соратников по РадеВидео

19:04

Иранцы, иногда дроны возвращаются, а Путин всегда вас "кинет"мнение

19:01

"Это трагедия. Ради чего гибнут люди?": российский генерал жестко "проехался" по Минобороны РФВидео

18:50

Может добавить возраста: как выбрать помаду и не допустить главной ошибкиВидео

18:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

18:37

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский собрал заседание СтавкиВидео

18:25

Танки Запада на поле боя: Резников назвал сроки, когда Украина ожидает получить боевые машиныВидео

17:55

"Наши ребята только успевают перезаряжаться": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян возле БахмутаВидео

17:32

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять