Украина весной получит F-16, ВСУ начнут зачистку Крыма с полномасштабным наступлением – Свитан

Запад может дать Украине ракеты для истребителей F-16, которые достанут до Урала, никаких запретов бить по территории России не будет, считает Роман Свитан.

Украине нужно 24 истребителя F-16 для наступления в направлении Азовского побережья – Свитан / Главред

Украина продолжает отражать военную агрессию России и перешла к следующему решительному шагу. Киев усилил работу над решением вопроса с получением военной авиации Запада. И если раньше страны-партнеры отказывались даже обсуждать возможность предоставления Украине военных самолетов, то теперь ситуация изменилась.

Дискуссия о планах по поставкам истребителей уже началась. Зеленый свет на запуск диалога дали и в США – в Пентагоне четко подчеркнули, что Вашингтон не исключает передачи Украине в будущем истребителей F-16, которые рассчитывает получить Киев.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, когда Украина может получить истребители F-16 и какой модификации, назвал преимущества самолетов над российскими Су-34 и Су-35, рассказал, на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление и объяснил, почему после получения американских истребителей Украина ракетами сможет доставать до Урала.

В Офисе президента публично заявляют, что ждут от следующей встречи союзников Украины в формате Рамштайн как минимум первых решений по истребителям. По вашей оценке, какие самолеты и какой модификации в перспективе может получить Киев?

Полагаю, на следующем Рамштайне будут обсуждаться вопросы не истребителей, а скорее авиации в целом. Нам передается пара танк-БМП, которая эффективно выполняет боевую задачу на поле боя, но нуждается в обязательном прикрытии с воздуха. Особенно когда есть угроза со стороны системы авиационного подавления и нанесения удара противником. Пара очень уязвима из-за работы вражеских истребителей и вертолетов, таких как Ка-52.

Должна быть триада – танк-БМП-самолет/вертолет. Поэтому на Рамштайне наверняка поднимут вопрос о начале дискуссии по передаче вертолетов типа Apache, которых на Западе довольно много. Нужно, чтобы триада поддерживалась с воздуха многофункциональной платформой, к примеру, истребителем F-16. Такие боевые самолеты способны работать как бомбардировщики, штурмовики и выполнять функцию ПВО. Самолеты будут помогать наземному продвижению войск, сверху забрасывая россиян бомбами, и прикрывать с воздуха свои силы от вражеских ракет и истребителей.

На мой взгляд, на девятом Рамштайне будет решаться вопрос передачи Украине вертолетов и самолетов. Оптимальный вариант для нас – истребитель F-16. Это самый распространенный в мире самолет, который используют около 30 государств. Экспортный вариант насчитывает около 5 000 самолетов. Машина производится уже более 40 лет. Самолет F-16 показал свою эффективность во всех войнах и локальных конфликтах – начиная от Бури в пустыни 1991 года, заканчивая применением его на Ближнем Востоке. Чтобы получить F-16 или модернизировать уже имеющуюся модель, страны стоят в очереди. Стремится получить самолеты и Турция. И, конечно, F-16 – самый подходящий вариант для Украины. Когда все говорят о том, что нам нужны истребители, то подразумевают именно этот самолет.

Очень важно, какой конкретно модификации F-16 получит Украина. Все будет зависеть от задач для самолета. Если речь пойдет о сложных заданиях, машина будет последней версии. Нам понадобится такая модификация в случае работы в режиме "выпустил-забыл", когда применяется весь спектр противоракетной и противовоздушной обороны. Подобным образом работают последние 2-3 модификации F-16. В такой ситуации понадобятся еще некоторые виды ракет, возможность применения которых будет установлена после того, как станет понятно, какие вооружения нам передадут.

Например, есть ракетное вооружение прошлого тысячелетия, которое может работать на всех модификациях. Я говорю о ракетах AIM-120 AMRAAM, IRIS-T (обе применяют, в том числе, в ЗРК NASAMS и IRIS-T SLM) – их используют и в самолетах F-16 любой модификации. Последние версии самолета понадобятся и в том случае, если нам передадут, допустим, новейшие крылатые ракеты. Впрочем, не думаю, что их дадут Киеву – за ракетами выстроилась очередь из стран НАТО, которые в любом случае будут первыми на них претендовать.

Думаю, что нам передадут средние модификации самолета – F-16C/D. При помощи этих истребителей мы будем выполнять задачу по прикрытию этой триады на земле с воздуха и поддержки наступления, используя наземные средства поражения.

Как вы думаете, когда нам могут передать самолеты F-16? Могут ли их отправить уже во второй половине текущего года? Сколько нам нужно таких истребителей, чтобы закрыть часть неба и выполнять боевые задачи?

Судя по количеству танков и боевых машин пехоты, которые нам передают, мы будем модернизировать до двух корпусов. Один батальон танков, который включает 30 единиц техники, усилит бригаду, которая является нашей основной наступательной единицей. Можно сделать вывод, что как минимум 5 батальонов и 5 бригад получат комплектацию новыми европейскими танками.

Украина может получить еще больше танков. Польша готовится передать 60 танков PT-91 Twardy (модернизированный советский Т-72М1). Кипр, возможно, отправит нам практически три батальона Т-80У. В общем, мы можем пополнить танками еще 5 бригад.

Получение всех этих танков позволит сформировать примерно два корпуса – как раз столько и нужно для того, чтобы выполнить наступательные действия в сторону Азовского побережья. Корпус может прикрывать одна эскадрилья F-16. Понадобится минимум две эскадрильи-авиабригады. В каждой их эскадрилье – по 12 самолетов. В сумме – 24 истребителя.

Каждая эскадрилья может прикрывать свой корпус или выполнять задачи в режиме бригады. Нужны минимум две эскадрильи, чтобы была целесообразность для разворачивания технико-эксплуатационных частей, которые будут обслуживать самолеты. Две авиабригады можно разместить даже на одном аэродроме.

Приемлемый вариант – прикрыть два аэродрома – основной и запасной – зенитно-ракетными комплексами Patriot. На одном аэродроме будет располагаться бригада, а второй будет про запас. Либо же две эскадрильи будут разбросаны на двух аэродромах. Но основные мероприятия по обслуживанию лучше запустить на одном основном аэродроме.

В прошлом году было выделено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями F-16. У стран-партнеров деньги на полке долго не лежат, поэтому сразу началась подготовка наших пилотов и переобучение.

За три месяца можно полностью переобучить полк управлению другими видами военных самолетов. Я работал над этим в Уманском полку со своим ведомым. В течение трех месяцев мы в режиме размножения переучили полк – командиров эскадрильей, командиров полков, их заместителей, а потом инструктировали их, чтобы переучивался весь ротный состав. Летчиков 1-2 класса можно переучить на управление новым видом самолета. Причем, на любой тип – главное, чтобы самолет был однотипным. Таким образом, пилотов, которые управляют МиГ-29 и Су-27, за три месяца – максимум за полгода, можно переучить на управление F-16.

Поэтому, я думаю, самолеты F-16 будут в Украине сразу после того, как у нас будет развернута зенитно-ракетная система Patriot. Она в обязательном порядке нужна для прикрытия аэродромов. ЗРК Patriot и F-16 будут работать в паре и прикрывать друг друга: с F-16 можно запускать ракеты по наземным целям противника и ракеты для прикрытия Patriot, а сам Patriot прикроет F-16 на земле. Думаю, весной этого года мы получим эти самолеты вместе с готовыми ПВО.

Насколько я пониманию, сейчас у Украины на вооружении в основном военные самолеты еще советского производства – МиГ-29, Су-27 и Су-24. Истребители F-16, которые хотел бы получить Киев – получается, машины одного поколения с российскими Су-34 и Су-35. Скажите, как может измениться ситуация в воздухе после получения Украиной тех же F-16?

Основные истребители у нас – МиГ-29 и Су-27. У россиян основную линейку представляют "сушки" – Су-30, Су-34 и Су-35. Это многофункциональные боевые самолеты. Некоторые, в основном, бомбардировщики, другие больше истребители или многофункциональные платформы. По своим тактико-техническим данным – определенным параметрам дальности обнаружения, весу бомбовой нагрузке – F-16 является примерно таким же самолетом.

Преимущество истребителя F-16 над российскими самолетами в том, что у него на порядок лучше вооружение. Ракеты НАТО, носителем которых он является, на голову выше вооружений, которыми оснащены истребители и бомбардировщики противника. Характеристики F-16 и самолетов РФ примерно одинаковые, но в ракетах, управляемых бомбах, режимах работы машины как истребителя, так и ПВО, у американского самолета значительное превосходство.

Правильно ли я понимаю, что уже к весне Украина будет обладать весомыми военными возможностями, включая истребители F-16, и сможет перейти в контрнаступление?

Общее стратегическое наступление на Азовское побережье мы можем реализовать еще до того, как получим истребители F-16. Наши самолеты МиГ-29 и Су-27 способны организовать поддержку и прикрытие с воздуха. Прикрывать будут армейские комплексы ПВО.

Можно пойти на прорыв. На полную зачистку, особенно Крыма и Донбасса. Но дело даже не в том, есть у нас истребители F-16 или нет. Сам по себе самолет – просто платформа. Все зависит от того, какое оружие нам для него дадут, его дальности, какие крылатые ракеты нам передадут. Самолет F-16 способен работать с ракетами, которые, в конце концов, могут доставать до Урала.

Мы располагаем возможностью начать наступление и без F-16. Тогда придется подождать, когда зайдет система Patriot и подтянутся американские истребители. После этого уже будет широкомасштабное наступление – мы практически выжжем все ПВО противника и будем зачищать с большой дальности Крым. Теми ракетами, которыми может работать F-16. Некоторыми видами вооружений для американского истребителя можно будет доставать практически до Урала.

А Запад не выступит против нанесения ударов своими вооружениями по территории России?

Думаю, наши западные партнеры этот момент уже прошли. Это стало понятно до Нового года, после него и по итогам встречи в Рамштайне. После того, как Запад решил дать нам тяжелые танки, стало понятно – западный мир сам в себе переломил преграду.

Тяжелые танки – наступательное вооружение, которое может зайти на любую территорию. Тем более, вместе с боевыми машинами пехоты, которые также передаются Киеву. Новое количество вооружений, условно говоря, предоставляет потенциал работать практически по любой территории.

В Кремле пока не реагируют на возможные поставки Украине истребителей F-16. Но в российском "политикуме" уже звучат угрозы, что оккупанты их будут сбивать…

Сбивать F-16 они смогут с помощью своей системы противовоздушной обороны. Она у России действительно есть – С-400 работает. Но дело в другом. F-16 – непростая платформа с системами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления. Просто сбить МиГ-29 или Су-27, которые есть у нас. Это старые советские самолеты прошлого тысячелетия, они годами не обновлялись.

Истребители F-16 оборудованы радиоэлектронной борьбой, их не так просто сбить системами ПВО.

Что касается авиационной составляющей, ни один российский самолет и близко не сможет подойти к F-16 на расстояние дальности пуска своей ракеты, не попав под удар ракет американского истребителя. Самолет может использовать ракеты, дальность которых в 1,5 раза больше, чем у российских ракет. Западный истребитель отработает по ним быстрее, чем они подойдут.

Поэтому я бы не говорил, что можно так просто сбить F-16. Что угодно можно сбить – даже большой самолет с рогатки, если на скорости попасть в место цели. Однако эффективно противодействовать определенному количеству таких самолетов, особенно когда они входят в систему противовоздушной обороны и выполняют боевые задачи, очень сложно. У россиян нет таких систем, которые могли бы комплексно решать такие вопросы, как уничтожение F-16.