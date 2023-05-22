Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп США

В США назвали передачу Украине истребителей приоритетным вопросом для Вашингтона.

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Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

В США готовятся передать Украине западные истребители F-16, которые необходимы для освобождения оккупированных территорий и победы в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Эта передача истребителей может состояться уже в ближайшие месяцы. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он напомнил о том, что Америка начнет обучение украинских пилотов и будет работать с союзниками по передаче истребителей.

В то же время он заявил, что он пока не знает, когда именно и от каких стран Украина получит истребители. Однако в США назвали передачу Украине истребителей приоритетным вопросом для Вашингтона.

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"И мы начнем реализовывать это (передачу самолетов – Главред) в ближайшие месяцы",– сказал Миллер.

Также в Госдепе добавили, что США поддерживают атаки по российским объектам за пределами украинских границ - на территории РФ.

"Но я считаю важным напомнить всем, что, конечно, именно Россия начала эту войну. Именно Россия продолжает совершать нападения на гражданских украинцев. И именно Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры", – сказал он.

Истребители F-16 для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку обучения украинских пилотов и назвал решение "историческим". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции.

Советник министра обороны Юрий Сак считает, что первые истребители F-16 Украина может получить уже осенью. Ориентировочные сроки поставки самолетов – конец сентября – начало октября.

Смотрите видео, в котором Свитан заявил, что боевая авиация позволит Украине победить в войне с Россией уже до конца года:

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