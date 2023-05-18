США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 в Европе - New York Times

Белый дом выступает против поставок F-16, поскольку истребитель стоит очень дорого. На передачу самолетов может уйти большая доля бюджета для поддержки Украины.

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США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 в Европе / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

США не разрешают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, без разрешения США украинских пилотов могут только ознакомить с техническим языком и провести тактические уроки. Пробные полеты на F-16 невозможны.

NYT отмечает, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему не уверена, что Украине нужны дорогостоящие истребители F-16.

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Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины. Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений.

В то же время он не исключил, что администрация Байдена может разрешить европейским странам передать свои F-16 Украине.

Истребители F-16 для Украины

Первые украинские военные пилоты пройдут обучение на боевых самолетах F-16. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Предпочтительным истребителем для ВСУ является американский F-16, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

16 мая советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак заявил, что Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16. По его словам, это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов.

17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

Президент Владимир Зеленский в вечернем заявлении объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.

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