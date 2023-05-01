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"Россию нужно сбросить с воздуха": Украина получит истребители F-16 от США - Кулеба

Алина Дембицкая
1 мая 2023, 23:36 обновлено 1 мая, 23:36
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Американские самолеты F-16 являются необходимым элементом системы ПВО, что позволит предотвратить падение ракет на украинские города, подчеркнул Кулеба.
Кулеба, F-16
Кулеба заявил, что Украина получит F-16 от США / УНИАН, Википедия

Соединенные Штаты Америки осознают огромную потребность Вооруженных сил Украины в современных истребителях F-16. Без них украинские защитники не смогут "сбросить" страну-агрессора Россию с воздуха и выиграть войну. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"С первого дня полномасштабного вторжения России администрация Байдена делала очень много для победы Украины. Открывала различные вооруженные снабжения. Поэтому логично, что следующими должны стать F-16", - сказал Кулеба.

Он отметил, что американские самолеты F-16 являются необходимым элементом системы противовоздушной обороны, что позволит предотвратить падение ракет на украинские города и защитить гражданское население. Кроме того, эти самолеты необходимы для контрнаступления и обеспечения безопасности зернового коридора.

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"Россию нужно сбросить с воздуха, это задача стратегического веса. Невозможно выиграть в войне, не сбросив Россию с воздуха, и F-16 – это тот путь, которым можно этого достичь. Я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что США понимают, что это должно произойти. Вопрос лишь времени " - заявил министр.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео о том, когда Украине передадут истребители:

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