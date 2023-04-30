Почему Запад на самом деле затягивает с самолетами для Украины: Резников раскрыл истинную причину

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина обязательно получит истребители, поскольку "все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра".

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Резников раскрыл истинную причину, почему Запад затягивает с истребителями / Википедия, УНИАН

Запад продолжает затягивать с поставками Украине мощных самолетов, что значительно усложняет оборонные возможности нашей страны. Все дело в том, что украинские партнеры осознают, что передача самолетов требует времени для их подготовки и тренировки пилотов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью журналисту Андрею Цаплиенко во время телемарафона.

Так, в ответ на вопрос, почему же партнеры медлят с поставкой самолетов в Украину, Резников ответил, что приняв решение дать боевые самолеты, нужно будет дать время на их подготовку, проверку технического состояния, а также обучение украинских пилотов.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что Украина обязательно получит истребители, поскольку "все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра".

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"Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты также будут четвертой генерации плюс-плюс однозначно", - заявил Резников.

Министр отметил, что самолеты – это очень недешевая история. По его словам, это самая дорогая история. А Запад хочет сознательно и ответственно дойти до финиша этого марафона, а именно – до победы Украины.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео о том, когда Украине передадут истребители:

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