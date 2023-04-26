Современные западные истребители включены в список нужд Украины - Пентагон

Современные западные истребители находятся на восьмой позиции в списке нужд Украины.

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Современные истребители включили в список нужд Украины / Коллаж фото Википедия

Украина убеждала Запад в необходимости передачи современных западных самолетов. Они помогли бы защитить украинское небо от атак страны-агрессора России. Стало известно, что современные истребители уже включили в список нужд Украины. Об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер, сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин.

Современные западные самолеты находятся на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине.

"В списке (оборонных нужд Украины - Главред) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место", - сказала Валландер.

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Она также отметила, что сейчас наиболее приоритетными для Украины являются системы ПВО, артиллерия и бронетехника.

Современные истребители включили в список нужд Украины / скриншот

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео о том, когда Украине передадут истребители:

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