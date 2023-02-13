Запад вооружит ВСУ триадой: эксперт назвал причину передачи Украине F-16

У западных партнеров видно понимание потребностей Украины, подчеркнул Роман Свитан.

ВСУ могут получить самолеты F-16 / УНИАН, Скриншот

Западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16, заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

У западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Ну и, естественно, сама концепция наступательного вооружения не подразумевает неучастия авиационной составляющей. Все, что есть в наступлении "на земле", является целью для авиации противника. Поэтому передавать тяжелые танки и новые БМП без прикрытия их с воздуха авиацией - все равно, что затопить их в Тихом океане. То есть не было бы смысла их сюда везти. Поэтому обязательно нужна триада (танк-БМП-самолет/вертолет, - Главред)", - пояснил военный эксперт.

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Он уверен в том, что понимание этой концепции есть у военных стран-членов НАТО, в том числе Пентагона.

"Эту концепцию им разжевывают, показывают. Над этим работает и украинские МИД, военно-политическое руководство, и это движение уже приносит свои плоды. Если мы уже слышим о концептуальном согласии по передаче авиации, пусть даже без росписи по модификациям, это уже большой плюс", - добавил Свитан.

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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