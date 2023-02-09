"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – Подоляк

Украина после получения ракет GLSDB с дальностью боевого радиуса 150 километров сможет рассчитывать и на ракеты с пуском на 200-300 км, считает Михаил Подоляк.

Украина может получить не только вертолеты, но и ракеты дальностью 200-300 км - Подоляк / Коллаж Офис президента, Википедия

Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вопрос принятия решения о передаче Украине боевых самолетов – истребителей, штурмовой авиации и ударных вертолетов – решится в течение недели. Переговоры уже ведутся.

"Сегодня остался единственный элемент для того, чтобы дозакрыть небо - это истребители, а также штурмовая авиация и ударные вертолеты. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Срок - недели", - отметил чиновник.

Также советник главы ОП добавил, что Украина после того как Штаты одобрили дальнобойные GLSDB с боевым радиусом 150 км, сможет рассчитывать и на ракеты с дальностью 200-300 км.

"Уже после того, как США передают нам ракеты повышенной дальности 150км, я думаю, что и другие модификации ракет на 200-300 км мы также будем по умолчанию получать", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон отказывается передавать Украине истребители F-16, поскольку это военная помощь другого уровня. Как полагают в Белом доме, пока не время для предоставления таких самолетов.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич отметил, что Варшава готова рассмотреть возможность передачи Киеву истребителей F-16 или МиГ-29.

Однако польское государство будет принимать такое решение только вместе со странами-союзниками. Пока вопрос о поставках Украине боевых самолетов нет на повестке дня.

Премьер-министр Британии Риши Сунак допустил передачу Украине истребителей. По его словам, именно поэтому британцы уже объявили о планах по обучению украинских пилотов летать на боевых самолетах НАТО.

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