Истребители F-16 с МиГ-29 для Украины: Польша может дать самолеты, но при одном условии

Польша готова принять участие в процедуре передачи истребителей Украине, однако должны появиться условия поставок таких самолетов, сказал Войцех Скуркевич.

Польша передаст Украине F-16 только вместе с союзниками - замминистра обороны / Коллаж Википедия, УНИАН

Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или МиГ-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайна. В настоящий момент данного вопроса нет на повестке дня. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Как сообщает Укринформ, в ходе заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма он сказал о том, что сегодня в Европе нет дискуссии относительно поставок Украине истребителей.

Впрочем, если тема будет обсуждаться, Польша готова будет передать Украине такие истребители, как F-16 или МиГ-29 в рамках Североатлантического альянса или Контактной группы помощи Украине в Рамштайне.

"Сегодня нет дискуссии по передаче (самолетов Украине). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - подчеркнул Войцех Скуркевич.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN ранее опубликовали статью, в которой говорилось, что США не намерены блокировать возможные решения других государств по передаче Украине истребителей F-16. Впрочем, сами Штаты пока не готовы отправить Киеву боевые самолеты.

В Politico вышел материал о том, что в Министерстве обороны США возмутились позиции главы Белого дома Джо Байдена, который заявил об отказе поставлять Украине F-16. В Пентагоне не исключили поставок Киеву боевой авиации, а сторонники помощи украинскому государству придерживаются мнения, согласно которому действовать нужно более решительно.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что нет никаких "табу" на поставки Украине истребителей F-16. Париж готов обсуждать вопрос с Киевом. Но пока Украина не отправляла официальный запрос Франции по F-16.

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