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США могут одобрить поставки F-16 Украине: в Пентагоне возмутились заявлению Байдена – WP

1 февраля 2023, 15:56
В Министерстве обороны США растет разочарование среди тех, кто выступает за усиление военной помощи Украине, пишут журналисты The Washington Post.
Байден, F-16
Байден в итоге может одобрить поставки Украине F-16 - СМИ / Коллаж Офис президента, Википедия

В Минобороны США возмутились заявлению президента Джо Байдена, который ответил "нет" на вопрос о возможности предоставления Вашингтоном Украине истребителей F-16. Некоторые официальные лица в Пентагоне считают, что поставки все же могут быть одобрены. Американские военные чиновники разочаровываются осторожным подходом и призывают к усилению военной поддержки украинского государства.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники, ряд официальных лиц Пентагона предполагают, что поставки Украине истребителей F-16 могут быть одобрены. Они указывают на то, что администрация Байдена уже отклоняла определенные запросы по вооружению для Киева, однако позже давала свое согласие.

В частности, один из высокопоставленных чиновников Минобороны США рассказал журналистам о том, что позиция Белого дома вряд ли изменится в скором времени, но возвращение к дискуссии по F-16 не исключено. К примеру, администрация Байдена уже отказывалась от поставок Киеву танков Abrams, но в итоге решилась на такой шаг.

Кроме того, другой источник в Пентагоне рассказал, что в ведомстве растет разочарование среди сторонников увеличения военной помощи Украине. Их инициативы, связанные с усилением помощи Киеву, блокируются теми чиновниками, которые выступают за более осторожный подход.

В WP подчеркнули, что хоть глава Минобороны США Ллойд Остин и некоторые высокопоставленные военные чиновники и не поддерживали поставки Abrams Украине и ЗРК Patriot, позже Байден таки принял соответствующее решение.

Заявление Байдена об истребителях F-16 для Украины

Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он передачу Украине истребителей F-16.

В чем причина такой позиции, Байден не уточнил. В СМИ допустили, что Байден мог не расслышать вопрос, который был задан достаточно неожиданно.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что такая риторика Байдена об F-16 – только первый этап. Киев уже преодолевал подобное вето. Резников напомнил, что сначала то же самое было и с HIMARS, и с БМП Bradley.

Позже стало известно, что в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден могут провести встречу в Польше. Журналисты не исключают, что в ходе переговоров лидеры могут обсудить и поставки Киеву истребителей F-16.

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