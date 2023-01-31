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В Украине ответили на резкий отказ Байдена об истребителях для ВСУ

31 января 2023, 19:20
Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16.
Байден, истребители
Байден, истребители / president.gov.ua, US air

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на резкий отказ президента США Джо Байдена предоставить Украине истребители.

По его словам, каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников. Это всего-навсего первый этап.

Как пояснил Резников, каждая военная помощь проходила через ряд этапов, а именно:

  • этап "Нет", то есть отказ;
  • этап "Давайте обсудим и изучим возможности";
  • этап "Давайте готовить экипаж";
  • этап "Прибытие".

"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "Самолетную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь (в Париже – ред.)", - добавил министр.

Что сказал Байден

Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

Сам президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает вопрос передачи истребителей Украине.

Самолеты F-16 для Украины

20 января стало известно, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Такое заявление озвучил во время парламентских дебатов министр иностранных дел Вопке Хукстра.

21 января посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в США ожидается широкая поддержка инициативы союзников о передаче Украине истребителей F-16. Администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал начало работы по получению Украиной американских истребителей F-16.

30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Позже 30 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев.

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