"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки Abrams

Пройдет много месяцев, прежде чем ВСУ получат танки Abrams, говорит чиновник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

У Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки Abrams/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Пройдет много месяцев, прежде чем Украина получит танки Abrams, которые Пентагон пообещал передать ВСУ. Об этом в интервью CNN сказал координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби.

Как говорит чиновник, администрация Джо Байдена "не собирается тратить время зря" и начнет тренировку украинских военных, а также наладку линий обеспечения (для того, чтобы армия Украины была готова использовать танки Abrams).

Кирби также уклонился от уточняющих вопросов журналиста CNN о том, получат ли ВСУ танки до конца 2023 года.

"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что мы все еще работаем над планировкой. Но пройдет много месяцев", – сказал чиновник.

Кирби также не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли президент Джо Байден посетить Европу на первую годовщину российского вторжения в Украину. Однако он подчеркнул, что президент США "поддерживает тесный контакт с президентом Зеленским, они говорят довольно часто".

"Думаю, вы знаете, что президент точно хотел бы поехать в Украину в нужный момент. Но мы еще не достигли этой точки", – сказал Кирби.

Украина получит танки Abrams M1

Президент США Джо Байден 25 января объявил о том, что Штаты приняли решение передать Украине 31 танк Abrams M1. По словам главы Белого дома, Киев готовится к контрнаступлению и нуждается в усилении своей армии. В Вашингтоне надеются, что военная помощь поможет Украине освободить захваченные оккупантами Крым и Донбасс.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности. Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - отметил Байден.

Танки Abrams будут закуплены для Украины в течение нескольких месяцев.

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