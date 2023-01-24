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Мощная танковая помощь от Запада: США и Нидерланды могут дать Киеву до 48 Leopard 2 и Abrams

24 января 2023, 21:35
Нидерланды готовы купить у Германии арендованные танки Leopard 2, чтобы впоследствии подарить их Украине, сказал глава правительства Марк Рютте.
Абрамс, Леопард 2
Украина может получить 18 Leopard 2 и около 30 Abrams / Коллаж Bundeswehr, Википедия

США и Нидерланды рассматривают возможности усилить Украину танками Abrams и Leopard 2. Вашингтон может передать Киеву около 30 своих танков, а Амстердам – 18. Для реализации идеи голландцы готовы купить арендованные у немцев Leopard и подарить их украинскому государству.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о том, что Амстердам изучает возможность покупки арендованных у ФРГ танков Leopard 2, чтобы потом передать их Украине в качестве подарка.

"Мы взяли их (танки Leopard 2) в аренду (у Германии), значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить (Украине)", - отметил он.

По его словам, танки можно купить в более крупном пакете вместе с другими странами – с Финляндией и Португалией. Решение пока не принято.

США могут передать Украине около 30 Abrams

Два американских чиновника анонимно рассказали Politico о том, что уже на этой неделе в Вашингтоне могут объявить о поставке танков Abrams в Украину. Речь идет о примерно 30 боевых машинах.

Также инсайдеры издания подчеркнули, что Минобороны США никогда не отказывалось от рассмотрения вопроса поставок своих танков Украине.

Танки Leopard 2 для Украины

Немецкое издание Spiegel 24 января сообщило, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц спустя месяцы колебаний принял решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Киеву отправят как минимум роту таких танков. Кроме того, Берлин разрешит другим странам поставлять Украине Leopard 2.

Журналисты ABC News ранее рассказали, что страны Запада готовы отправить Украине около 100 танков Leopard 2.

Они договорились о таких поставках еще на заседании Рамштайн-8. Танки могут передать Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина получит несколько сотен танков.

Как подчеркнул чиновник, танки являются важной составляющей для восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Угроза наступления России:

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