До весеннего наступления танков не будет: в США сделали заявление о передаче Abrams Украине

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что эти боевые машины очень сложные и они требуют серьезной подготовки.

В США сделали заявление о передаче Abrams Украине / Фото Википедия

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка не сможет доставить в Украину обещанные танки Abrams до весны. Она подчеркнула, что эти боевые машины "очень сложные".

"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится до весеннего наступления", - заявила Нуланд во время слушаний в Конгрессе.

При этом сенатор-республиканец Джим Риш уточнил у нее, почему танки не решили передать раньше, чтобы украинские защитники могли воспользоваться им во время весеннего наступления.

"На каждом этапе мы смотрели, что нужно украинцам, что они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать во время наступлений в районе Херсона и Харькова, но теперь им нужно больше. Мы откликнулись", - ответила Нуланд.

США передают Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождения от захватчиков Украины. Двигаемся вперед!" - отметил Зеленский.

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