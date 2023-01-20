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В НАТО откровенно ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощи

20 января 2023, 19:25
Столтенберг подчеркнул, что эта военная поддержка поможет Украине защититься от новых наступлений России.
В НАТО откровенно ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощи
Столтенберг рассказал, позволит ли новая военная помощь начать Украине наступление / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участвовавший в заседании формата "Рамштайн", приветствовал сообщения о новых поставках оружия в Украину.

Столтенберг подчеркнул, что тот факт, что Украина получит сотни новых единиц бронетехники, боевых машин пехоты, а также танки, будет иметь огромное значение для нее, пишет издание Spiegel.

"Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать свои наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - подчеркнул Столтенберг.

На вопрос, наносит ли Германия ущерб европейскому единству из-за того, что она еще не дала согласие на поставку Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжаться". Он в частности напомнил, что с начала войны разновидности поддержки постоянно менялись.

Генсек НАТО также заявил, что Германия является одним из союзников, которые больше всего поддерживают Украину.

"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа Marder: Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих сферах", - сказал Столтенберг.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

Позже польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине Варшава передаст их сама.

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января состоялось восьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. На встрече в Рамштайне не было принято консолидированного решения о поставках танков для ВСУ. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, есть аргументы "за" поставки и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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