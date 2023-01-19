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Польша поставила ФРГ ультиматум: либо Берлин одобрит Leopard для ВСУ, либо Варшава даст их сама

19 января 2023, 12:59
Россия может пойти в наступление на Украину в феврале, решение по танкам Leopard для ВСУ имеет ключевой значение, сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.
Leopard, Моравецкий
Польша готова дать Украине 14 Leopard, но ей нужны гарантии от других стран - Моравецкий / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Агрессор Россия может пойти на повторное наступление на Украину уже в феврале. Решение по поставке Киеву танков Leopard имеет ключевое значение. Польша готова дать танки, но ей нужны гарантии от союзников, и пока наименее надежной выглядит позиция Германии. Если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard украинскому государству, Варшава передаст их сама. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

В интервью Polsat он рассказал о том, что новое наступление оккупантов РФ на территорию Украины может произойти уже в феврале. Украинская армия должна подготовиться. Поэтому важно, чтобы Киев получил всю необходимую военную технику.

"Это решение имеет решающее значение для Украины. Вероятно, в феврале, согласно различным экспертным отчетам и анализам, Путин готовится к новому наступлению. К тому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где танки или БМП были выведены с вооружения. Вот почему так важно, чтобы мы вместе с западноевропейскими странами доукомплектовали современные танковые бригады", - объяснил ситуацию Моравецкий.

По его словам, Польша предлагает Украине 14 танков. Однако Варшаве нужны гарантии того, что остальные страны тоже помогут. Позиция Берлина сейчас выглядит сомнительно.

"Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы канцлер и Германия как можно быстрее ответили на наше предложение", - отметил Моравецкий.

Польский премьер уточнил, что Польша и ФРГ договорились передать танки Украине вместе, но вопрос таких договоренностей является "второстепенным". Поэтому если Берлин не решится одобрить Leopard для ВСУ, Варшава сделает этот шаг сама.

"Или мы получим это согласие, или сделаем все правильно сами. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит и безопасность всей Европы", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

Немецкое издание Reuters 17 января сообщило, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники ФРГ оказали давление на канцлера Олафа Шольца. Его призвали не медлить с решением о предоставлении Украине танков Leopard и разрешением другим странам на экспорт этих машин Киеву.

Позже журналисты рассказали, что Германия уже скоро может принять решение о передаче танков Leopard Украине. Дискуссии идут на уровне Федерального правительства ФРГ. После того, как Берлин даст добро на отправку танков, другие страны смогут отправить свои Leopard Украине.

Смотрите видео ТСН - Евросоюз и НАТО одобряют поставки танков Leopard Украине

Угроза наступление России:

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