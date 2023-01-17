Не тормозить и дать добро на Leopard для Украины: союзники Германии разнесли Шольца – Reuters

Союзники Украины в пятницу, 20 января, на встрече в Рамштайне должны объявить об усилении военной помощи Киеву для противодействия агрессии России.

Шольц пока отказывается давать Украине танки Leopard / Коллаж УНИАН, Bundeswehr

Страны-партнеры Германии на форуме в Давосе усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы Берлин дал разрешение на экспорт немецких танков Leopard в Украину. Союзники немцев считают, что Киев должен получить соответствующую помощь без всякого промедления.

Как сообщает Reuters, на Всемирном экономическом форуме в Давосе союзники ФРГ усилили давление на Шольца для изменения позиции Берлина. Государство до сих пор колеблется с поставками танков Leopard Украине. Германия мотивирует свое решение тем, что танки будут предоставлены Киеву только в том случае, если сделку одобрят США и другие союзники.

В материале отмечается, что за день до поездки Шольца в Давос некоторые из ключевых союзников Украины пытались уговорить немецкого канцлера изменить точку зрения Берлина по танкам.

На самом форуме президент Польши Анджей Дуда сказал, что партнеры Украины надеются на положительное решение по поставке танков Leopard.

"Мы надеемся и пытаемся организовать большую поддержку Украины. Мы надеемся, что несколько партнеров, союзников дадут Украине танки", - отметил Дуда.

Президент Литвы Гитанас Науседа "твердо убежден", что ФРГ все же согласится поставить Украине танки Leopard для борьбы с российской военной агрессией. Он резко призвал Берлин не медлить в этом вопросе.

"Мы не можем позволить себе роскошь таких задержек. Это должно быть сделано быстро", - отметил Науседа и добавил, что поставки Leopard должна стать стратегической частью следующего этапа войны России против Украины.

Известно, что 20 января на встрече союзников Украины в Рамштайне страны собираются принять решение об усилении военной помощи Киеву.

"Будут приняты важные решения", - сказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно и подчеркнул, что Мадрид пока не может дать Киеву танки Leopard, которые находятся на балансе испанской армии.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее сказал, что Варшава передаст Киеву роту немецких танков Leopard 2. Польское государство рассчитает отдать танки в рамках международной коалиции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина в скором времени может решить вопрос с танками Leopard. По мнению дипломата, танки готовы поставить 5 государств, среди них – Польша и Финляндия. Украина будет создавать танковую бригаду из Leopard.

Рупор Кремля Дмитрий Песков истерично заявил, что танки, которые Польша и Британия отправит Украине, дескать, "не изменят ситуацию". В кремлевской директорской полагают, что это, мол, приведет только к "затяжной войне".

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Война России против Украины: