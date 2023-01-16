В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войны

В Москве обеспокоены из-за поставок в Украину более совершенного технологически военного оборудования.

Дмитрий Песков / УНИАН

В Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина также считает, что новое тяжелое вооружение якобы не сможет изменить ситуацию на поле боя.

"Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть - так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты", - добавил Песков.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

Читайте еще: