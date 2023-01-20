"Нет единого согласия": Рамштайн не одобрил передачу танков Leopard Украине

Министр обороны Германии говорит, что "страна не будет стоять на пути партнеров".

Германия / "Википедия" и УНИАН

В ходе восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на американской авиабазе Рамштайн не было принято консолидированного решения о поставках танков для ВСУ.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, есть аргументы "за" поставки и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами.

При этом Писториус заверил, что "Германия не будет стоять на пути партнеров".

Писториус отметил, что "неправильно" говорить о том, что Германия блокирует поставки танков Украине. По его словам, сейчас есть веские аргументы "за" и "против" отправки Leopard 2 ВСУ.

Он подчеркнул, что во время заседания "Рамштайн" не было единодушного мнения относительно танков. В то же время он приказал Министерству обороны Германии проверить запасы танков в Бундесвере и в промышленности, чтобы быть готовым действовать в случае принятия решения.

Танки Leopard для Украины

Для реэкспорта оружия немецкого производства нужно разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

В Давосе министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину.

19 января польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

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