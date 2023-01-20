"Шольцу некуда будет деваться": генерал объяснил, почему Украина все же получит танки Leopard

Неофициально уже все стороны согласились на передачу танков Украине, а официально об этом будет объявлено 20 января.

Маломуж спрогнозировал, получит ли Украина танки Leopard 2 / Фото УНИАН, ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц будет вынужден принять решение о предоставлении Украине танков Leopard. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, неофициально уже все стороны согласились на передачу танков Украине, а официально об этом будет объявлено 20 января во время очередного заседания на базе Рамштайн.

"В принципе, Германия устами Шольца заявила, что готова передавать Leopard Украине. Когда 20 января все наши союзники соберутся вместе и объявят, что они передают и в каком количестве, Шольцу точно некуда будет деваться, то есть когда о передаче танков объявят американцы, канадцы, финны, поляки и британцы, тогда и немцы примут соответствующее решение", - считает Маломуж.

Он добавил, что для осуществления самих поставок потребуется две-три недели.

"Следовательно, в совокупности нам будут предоставлены БТРы, системы ПРО и ПВО, танки и тому подобное. Уже за месяц-полтора мы сможем все это получить, освоить и начать мощную наступательную операцию, имея большие ресурсы", - считает генерал.

Танки Leopard для Украины

Для реэкспорта оружия немецкого производства нужно разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

В Давосе министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы помочь оплатить современные танки Leopard 2, которые другие страны отправляют в Украину.

19 января польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

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