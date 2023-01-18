Шольц готов передать Украине танки Leopard 2, однако есть одно важное условие - СМИ

Глава правительства ФРГ уже несколько раз подчеркивал, что его страна не будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Шольц назвал условие поставки танков Leopard 2 в Украину / ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2, но выдвинул для этого одно условие президенту США Джо Байдену.

Как сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Шольц и Байден провели телефонный разговор, во время которого глава правительства ФРГ отметил, что Leopard 2 поедут в Украину лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

Издание отмечает, что Шольц, комментируя поставки немецких танков Украине, уже несколько раз подчеркивал, что его страна не будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Также газета пишет, что США, очевидно, требуют от Германии не только позволить другим странам поставлять Украине танки немецкого производства, но и поставить некоторое их количество самостоятельно.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. По данным CNN, просьбу Киева о современных танках США пока не хотят удовлетворить несмотря на то, что Великобритания и Польша предоставят Украине эту военную технику.

Недавно польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша рассчитывает, что страны Европы передадут Украине до 100 танков. Варшава передает 14 танков Leopard. Должны определиться со своим решением Дания, Финляндия и Германия. Танки Leopard есть у 12 стран, но для того, чтобы их передали Киеву, нужно разрешение от Берлина.

17 января журналисты Reuters сообщили, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники Германии оказали давление на канцлера Олафа Шольца. Они настаивают на том, чтобы Германия не медлила и дала разрешение на поставку танков Leopard Украине.

Позже в информагентстве рассказали, что Германия вскоре может принять решение о поставках танков Leopard Украине. Такие переговоры ведутся на уровне немецкого правительства. После этого другие страны смогут передавать свои танки Киеву.

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