США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине: без танков, но с БТР Stryker - СМИ

Просьбу Киева о современных танках Abrams Соединенные Штаты пока не хотят удовлетворить.

США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине / Википедия, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, просьбу Киева о современные танки США пока не хотят удовлетворить, несмотря на то, что Великобритания и Польша предоставят Украине эту военную технику.

В Пентагоне поясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения. Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.

По данным Politico большой пакет помощи для Украины от США будет включать дополнительную артиллерию, а также боевые бронированные машины Stryker. Кроме того, Штаты намерены предоставить украинской армии малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км

В то же время, по словам двух собеседников Politico, этот пакет не будет включать ракеты большой дальности, которые могли бы долетать до Москвы.

Военная помощь Украине

Недавно власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley - это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Между тем Германия, помимо бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того, сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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