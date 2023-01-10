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Танки Leopard 2 и другое передовое оружие: Евросоюз и НАТО поддержали мощную военную помощь Украине

10 января 2023, 16:10
Запад должен реагировать не только на просьбы Украины по оружию, но и гарантировать эффективную работу поставленных вооружений, сказал Йенс Столтенберг.
Mars 2, MLRS 270, HIMARS
Украина должна получить современное оружие для отражения агрессии России - Запад / Коллаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Википедия

Европейский Союз и НАТО поддерживают отправку Украине всего современного оружия, которое должно помочь стране защититься от военной агрессии России. Запад должен не только реагировать на просьбы Киева о предоставлении нужных вооружений, но и обеспечить их эффективную работу.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во вторник, 10 января, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявили, что Запад поддерживает поставки Киеву всего современного оружия, которое нужно для защиты от российской военной агрессии. Ответ дал дан на вопрос, в котором акцент был на передаче Украине немецких танков Leopard 2.

"Украина должна получить все необходимое военное оборудование, которое ей нужно, чтобы они были способны защитить свою родину. Это значит, конечно, продвинутые системы противовоздушной обороны, и другого типа продвинутое военное оборудование…Потому что они также защищают основные принципы Хартии ООН и международного права", - сказала фон дер Ляйен.

Генеральные секретарь Альянса Столтенберг сказал, что с самого начала войны Запад поставляет Украине современное оружие. Он поприветствовал решение стран-союзников Киева предоставить наступательное вооружение.

"Я приветствую новые объявления США, Германии и Франции предоставлять новые типы бронированных машин и другого типа вооружение Украине. Это важно", - отметил Столтенберг.

Кроме того, он добавил, что важно реагировать не только на то, какие системы вооружения нужны Киеву, но и обеспечить эффективную работу переданного оружия.

"Я приветствую фокус на системах, но это не только о том, чтобы добавлять новые системы и платформы, но и гарантировать, что они работают, что мы предоставляем боеприпасы, запасные части, обучение, обслуживание систем которые уже есть. Важно реагировать не только на то, какие новые системы нужны Украине, но и гарантировать, что системы, которые уже там, работают так, как они должны, - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Военная помощь Запада Украине

В Белом доме 5 января по итогам переговоров президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявили, что Вашингтон и Берлин будут поддерживать Украине столько, сколько нужно. Американцы передают Киеву БМП M2 Bradley, а ФРГ – боевые машины пехоты Marder. Причем немцы дадут еще одну батарею ЗРК Patriot.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит еще одну систему ЗРК Patriot и мощную бронетехнику. Украинский гарант поблагодарил Берлин и подчеркнул, что немецкие ПВО играют решающую роль в перехвате ракет агрессора РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия будет готова передать Украине танки Leopard 2 в том случае, если такое решение примут ее союзники. Германия сама не может пойти на этот шаг, поскольку опасается последствий.

Другие новости:

Урсула фон дер Ляйен военная помощь Йенс Столтенберг война России и Украины
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